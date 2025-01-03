Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου (20:00 ώρα Ελλάδος) στην πλατφόρμα «Χ» θα πραγματοποιηθεί τελικά η συζήτηση μεταξύ του ιδιοκτήτη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Ίλον Μασκ και της αρχηγού της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ.
«Κεντρικά θέματα θα είναι η ελευθερία έκφρασης και οι θέσεις της AfD για τη δημιουργία μιας Γερμανίας ικανής να αντιμετωπίσει το μέλλον», δήλωσε στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόραση ZDF ο εκπρόσωπος της κυρίας Βάιντελ, Ντάνιελ Ταπ.
Η ιδέα για τη συζήτηση προήλθε από χρήστη του «Χ», ο οποίος υπέβαλε την πρόταση σε ανάρτησή του αφού ο Ίλον Μασκ είχε τοποθετηθεί υπέρ της AfD ενόψει των προσεχών εκλογών στη Γερμανία.
