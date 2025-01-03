Η Ευρώπη δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία νέων ισλαμιστικών θεσμών στη Συρία, διεμήνυσε σήμερα από τη Δαμασκό η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον de facto ηγέτη της χώρας, Άχμαντ αλ-Σάρα.

«Η Ευρώπη θα στηρίξει, αλλά η Ευρώπη δεν θα γίνει χορηγός νέων ισλαμιστικών θεσμών», τόνισε η Μπέρμποκ.

Παράλληλα είπε πως η άρση των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας θα εξαρτηθεί από τη μελλοντική πολιτική διαδικασία στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτους Άσαντ.

Η Μπέρμποκ έφτασε σήμερα το πρωί στη συριακή πρωτεύουσα μαζί με τον Γάλλο ομόλογό της Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στην πρώτη επίσκεψη αξιωματούχων αυτού του επιπέδου μεγάλων δυτικών δυνάμεων στις νέες συριακές αρχές.

Οι δύο ΥΠΕΞ συναντήθηκαν στο προεδρικό παλάτι στη Δαμασκό με τον νέο ηγέτη της χώρας, αλ-Σάρα.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται «με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε νωρίτερα σήμερα η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

