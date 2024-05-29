Το 2023 καταγράφηκαν στην Γερμανία περισσότεροι θάνατοι από χρήση ναρκωτικών από ποτέ. Ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος για τα Ναρκωτικά Μπούρκχαρτ Μπλίνερτ εκφράζει την ανησυχία του και απευθύνει έκκληση για καλύτερη πρόληψη.

Σύμφωνα με τον κ. Μπλίνερτ, το 2023 έχασαν τη ζωή τους λόγω χρήσης ναρκωτικών 2.227 άνθρωποι, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Οι θάνατοι ήταν 237 περισσότεροι από ό,τι το προηγούμενο έτος. Επρόκειτο για 1.844 άνδρες και 383 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 41 έτη. Στις 712 περιπτώσεις η αιτία θανάτου ήταν η χρήση ηρωίνης, ενώ σε ανοδική τάση είναι οι θάνατοι από κοκαΐνη και κρακ. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι στην Γερμανία επιδεινώνεται συνεχώς το πρόβλημα της «μικτής» χρήσης, με όλο και περισσότερους χρήστες να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός ναρκωτικά. Επιπλέον, αν και η παγκόσμια τάση δείχνει προτίμηση στα φθηνότερα και ισχυρότερα οπιοειδή και διεγερτικά, τα οποία προωθούνται από διεθνή καρτέλ, στην Γερμανία και στην Ευρώπη αυξάνεται κατακόρυφα η προσφορά και η ζήτηση της κοκαΐνης.

Ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση ότι ο πραγματικός αριθμός των θανάτων από ναρκωτικά είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις θανάτου δεν διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις και νεκροψίες. Ο ίδιος ζήτησε επέκταση των μέτρων πρόληψης. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε! Πρέπει να υποστηρίξουμε από νωρίς και με συνέπεια τους ιδιαίτερα ευάλωτους νέους και όχι απλώς να διαγράφουμε τα άτομα που πάσχουν από εθισμό», τόνισε και ανέφερε ενδεικτικά τις «αίθουσες ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών» για τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να αυξηθούν σε όλη τη χώρα. Η διευθύντρια ενός τέτοιου χώρου στο Βερολίνο Νόνα Πρίτζενς δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD ότι μέσω της ελεγχόμενης χρήσης είναι δυνατόν κανείς να λάβει άμεσα ιατρική βοήθεια και να αποφευχθεί σημαντικός αριθμός θανάτων.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά οδυνηρή. Πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς, κρύβεται ατελείωτος πόνος για τα θύματα, τις οικογένειές και το περιβάλλον τους», σημείωσε ο Επίτροπος Μπλίνερτ.

