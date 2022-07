Έντονες αντιδράσεις και δυσμενή σχόλια έχει προκαλέσει ο γάμος του υπουργού Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ και της πολιτικής ρεπόρτερ της τηλεόρασης της WELT Φράνκα Λέφελντ, λόγω κυρίως των πολυτελών επιλογών του ζευγαριού εν μέσω πολέμου, ενεργειακής και οικονομικής κρίσης.

Οι «Κριστιάνκα», όπως αναφέρεται στο ζευγάρι ο γερμανικός Τύπος, τέλεσαν σε στενό κύκλο τον πολιτικό τους γάμο την περασμένη Πέμπτη στο Μουσείο του «νησιού των πλουσίων», Ζιλτ, στη Βόρεια Θάλασσα, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά τη γνωριμία τους. Ακολούθησε το Σάββατο η θρησκευτική τελετή στην ευαγγελική εκκλησία του Αγίου Σεβερίνου, επίσης στο Ζιλτ. Μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων ήταν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος μάλιστα έγινε επίσης στόχος σχολίων, καθώς έφθασε στο νησί πιλοτάροντας το ιδιωτικό του αεροσκάφος. Από τον κόσμο των επιχειρήσεων, στον γάμο παρέστη ο επικεφαλής του Ομίλου της Volkswagen Χέρμπερτ Ντις.

