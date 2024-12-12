Η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να δαπανήσει «πολύ περισσότερα» για την άμυνά της, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λέγοντας ότι είναι απροετοίμαστη για την απειλή πολέμου με τη Ρωσία.

«Δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται στον δρόμο μας σε τέσσερα ή πέντε χρόνια» είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα να στραφούμε προς μια νοοτροπία εν καιρώ πολέμου και να αυξήσουμε την αμυντική μας παραγωγή και τις αμυντικές μας δαπάνες».

Στην πανηγυρική του ομιλία, ο Ρούτε απηύθυνε έκκληση για δημόσια υποστήριξη και αίσθημα θυσίας για να «αποτραπεί ο επόμενος μεγάλος πόλεμος στο έδαφος του ΝΑΤΟ».

Η επίσημη αυτή έκκληση του επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας διατυπώνεται σε μια στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούν στο πεδίο της μάχης μπροστά στον μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ρωσικό στρατό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί «περισσότερους από 10.000 θανάτους και τραυματισμούς και στις δύο πλευρές κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε.

«Ο κίνδυνος μας πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στη ρωσική απειλή στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία μπορεί να συμβεί και εδώ», επέμεινε ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και ακόμη και αν, πρόσθεσε, δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά του ΝΑΤΟ, αυτό δεν εμποδίζει τη Ρωσία να προετοιμάζεται για «μια μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση με την Ουκρανία και με εμάς», τις 32 χώρες του ΝΑΤΟ.

«Η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε πολεμική κατάσταση», ενώ στην Ευρώπη, τα κράτη είναι απρόθυμα να δαπανήσουν περισσότερα για να αυξήσουν τις αμυντικές τους ικανότητες, πρόσθεσε.

Και εκτός από τη Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα «εργάζονται σκληρά για να αποδυναμώσουν τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. «Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τις φιλοδοξίες της Κίνας όταν αυξάνει σημαντικά τις δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών της όπλων, χωρίς όρια και με αδιαφάνεια», προειδοποίησε.

Σε έναν κόσμο όπου «η κατάσταση της ασφάλειας είναι η χειρότερη στη ζωή μου», «δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης είναι «πολύ μικρή, πολύ αργή και πολύ κατακερματισμένη», εξήγησε, καλώντας τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και την κοινή γνώμη να κάνουν ένα άλμα πίστης.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ δαπανούν «πολύ λιγότερα» για την άμυνα από ότι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν αφιέρωναν πάνω από το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους στην άμυνα.

Το 2023, οι Σύμμαχοι αποφάσισαν να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ. Αλλά μόνο 23 από αυτούς έχουν φτάσει σε αυτό το όριο. «Μπορώ να σας πω ότι θα χρειαστούμε πολύ περισσότερα από το 2%», τόνισε ο Ρούτε.

Ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ μιλούν για την ανάγκη αύξησης του ορίου αυτού στο 3%, αλλά παραμένουν διχασμένες και δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

Κάθε επιπλέον μονάδα του ΑΕΠ αντιπροσωπεύει περίπου 200 δισεκατομμύρια επιπλέον για τις χώρες της ΕΕ, 23 από τις οποίες είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους.

Αυτή η προσπάθεια έχει κόστος, το οποίο συνεπάγεται θυσίες, εξήγησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. «Σήμερα, απευθύνω έκκληση για την υποστήριξή σας», είπε. «Ξέρω ότι το να ξοδεύουμε περισσότερα για την άμυνα σημαίνει να ξοδεύουμε λιγότερα για άλλες προτεραιότητες, αλλά είναι μόνο λίγο λιγότερα», είπε, προτείνοντας να χρησιμοποιηθεί “ένα μικρό μέρος” των κοινωνικών δαπανών για να επιτευχθεί αυτό.

«Για να προστατεύσουμε την ελευθερία μας (...) οι πολιτικοί σας πρέπει να σας ακούσουν», τόνισε. «Πείτε τους ότι είστε πρόθυμοι να κάνετε θυσίες σήμερα, ώστε να παραμείνουμε ασφαλείς αύριο».

«Πείτε τους ότι πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε ειρηνικά».

«Αν δεν ξοδέψουμε περισσότερα από κοινού τώρα για να αποτρέψουμε τον πόλεμο, θα πληρώσουμε πολύ, πολύ, πολύ υψηλότερο τίμημα αργότερα κάνοντας πόλεμο», κατέληξε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

