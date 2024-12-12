Πρόσκληση προς Στάρμερ για άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Φεβρουαρίου

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ να παραστεί σε συνεδρίαση της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 3 Φεβρουαρίου απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, κατά την πρώτη μεταξύ τους συνάντηση που έγινε στην Ντάουνινγκ Στριτ το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την αμοιβαία πρόθεση ενδυνάμωσης της σχέσης μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ, συμφωνώντας στην «ζωτική σημασία» της στενότερης συνεργασίας σε μια ρευστή περίοδο παγκοσμίως, ανέφερε το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο κ. Στάρμερ αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση, δηλώνοντας ότι προσβλέπει σε συζήτηση ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους, ιδίως στον τομέα της άμυνας.

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος οι διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις, η ανάγκη συνέχισης στήριξης της Ουκρανίας και η σημασία της πολιτικής μετάβασης στην ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία.



