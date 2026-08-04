Γερμανία: Ψαλίδι στα επιδόματα στέγασης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει περικοπές ύψους 1,5 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο επίδομα στέγασης, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.

Οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως χαμηλόμισθα και μονογονεϊκά νοικοκυριά, με κοινωνικούς φορείς να προειδοποιούν για τις σοβαρές συνέπειες.

Το 2024, η συνολική δαπάνη για το επίδομα στέγασης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια ανήλθε στα 4,689 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ωφελώντας περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Περικοπές άνω του 1,5 δισ. ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση σε έναν ακόμα τομέα πρόνοιας. Κοινωνικοί φορείς προειδοποιούν για τις συνέπειες για χαμηλόμισθα, κυρίως μονογονεϊκά νοικοκυριά.Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς συνεχίζει να αναζητεί τρόπους εξοικονόμησης πόρων, εστιάζοντας σε παροχές και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας παρά τις αντιδράσεις συνδικάτων, κοινωνικών φορέων και της αντιπολίτευσης. Στο στόχαστρο μπαίνει τώρα και το επίδομα στέγασης, όπου επιδίωξη της κυβέρνησης συνασπισμού είναι η μείωσή του με στόχο να εξοικονομηθούν 1,5 έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.



Ανάσα για 1,2 εκατ. νοικοκυριά

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία για τα τέλη του 2024, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων δαπάνησαν συνολικά 4.689 εκατομμύρια ευρώ για επίδομα στέγασης. Αυτό αντιστοιχούσε σε αύξηση περίπου 8,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.Συνολικά 1.242.000 ιδιωτικά νοικοκυριά στη Γερμανία έλαβαν επίδομα στέγασης, το οποίο για πολλούς δικαιούχους ήταν μια ανάσα βοήθειας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 3% όλων των νοικοκυριών με κύρια κατοικία στη Γερμανία. Ο αριθμός των νοικοκυριών που έλαβαν επίδομα στέγασης είχε αυξηθεί έτσι κατά περίπου 5,9% σε σύγκριση με το 2023. Το επίδομα στέγασης χορηγείται σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα για να τα βοηθήσει να καλύψουν το κόστος επαρκούς και φιλικής προς την οικογένεια στέγασης, ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά.Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά, με το 5,6% να δικαιούται επιδόματος ενώ στη Βαυαρία ήταν το χαμηλότερο ποσοστό, με 1,7% των νοικοκυριών.Το μέσο μηνιαίο δικαίωμα για επίδομα στέγασης ήταν 287 ευρώ για τα νοικοκυριά που λάμβαναν πλήρες επίδομα στέγασης και 240 ευρώ για τα νοικοκυριά που λάμβαναν μερικό επίδομα στέγασης.Θίγεται ο ένας στους τρεις δικαιούχουςMε βάση τα σχέδια της κυβέρνησης, υπολογίζεται ότι στο μέλλον θα κοπεί το ένα τρίτο περίπου των δικαιούχων. Ο Σύνδεσμος Πρόνοιας και Ευημερίας (Paritätische Wohlfahrtsverband) εκτιμά ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες φτωχοποίησης αρκετά νοικοκυριά που εξαρτώνται από το επίδομα. Ειδικά αυτά με παιδιά και κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες.Ο Σύνδεσμος έχει υπολογίσει ότι η κατάργηση του επιδόματος στέγασης θα αυξήσει δραστικά τη φτώχεια στη Γερμανία. Ο εκπρόσωπός του Γιόακιμ Ροκ, επισημαίνει ότι εκτός από το επίδομα στέγασης, καταργούνται και άλλες επιδοτήσεις λόγω περαιτέρω μέτρων λιτότητας ενώ η μείωση των προκαταβολών διατροφής τέκνων θα ανέλθει επίσης σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ επιπλέον μηνιαίως.«Καταργείται επίσης η άμεση συμπληρωματική πληρωμή, η οποία είναι ένα επίδομα είκοσι πέντε ευρώ ανά παιδί ανά μήνα», συμπληρώνει. Ο Ροκ αμφιβάλλει επίσης ότι αυτές οι περικοπές θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξοικονομήσεις για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Υποστηρίζει ότι απλώς θα ωθήσουν πολλούς ανθρώπους να αιτηθούν της αποκαλούμενης βασικής εισοδηματικής στήριξης. «Στη συνέχεια, ένα άλλο υπουργείο θα καλύψει το κόστος, συνεπώς δεν θα υπάρξει συνολική εξοικονόμηση», επισημάίνει.Ο λάθος στόχοςΚατά τη γνώμη του, οι τρέχουσες περικοπές πλήττουν τους λάθος ανθρώπους και στέλνουν τα λάθος μηνύματα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ανασφάλεια της κοινωνίας. Αυτό που οφείλει να κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι να συγκρατήσει τις αυξήσεις ενοικίων αποτελεσματικά και να δημιουργήσει πιο προσιτές κατοικίες.Περισσότερες δημόσιες και μη κερδοσκοπικές κατοικίες θα μείωναν το κόστος των επιδομάτων στέγασης και συνολικά την ανάγκη για παροχή επιδομάτων. «Οτιδήποτε άλλο απλώς δεν αποτελεί λύση στα πραγματικά προβλήματα». Ο Ροκ απαιτεί να ανακληθούν οι προγραμματισμένες περικοπές στα επιδόματα στέγασης το συντομότερο δυνατόν.Πηγές: ARD, Destatis

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.