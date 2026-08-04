Αλλαγή στη λίστα του Ολυμπιακού πριν την πρώτη μάχη με τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.



Και αυτό διότι ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγα αντικατέστησε τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ!

Ο Αργεντινός επιστρέφει στην πατρίδα του, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο 3,5 ετών ενώ ο Ολυμπιακός απ' αυτή τη μεταγραφή θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.



Έτσι, μαζί με τους Πόποβιτς, Τσομπανίδη και Στουρνάρα προστέθηκε και ο Ορτέγα στους τερματοφύλακες της λίστας των Πειραιωτών που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα playoffs του Champions League.



Θυμίζουμε πως αν περάσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο-Γκλιμτ-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

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