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Ολυμπιακός: Αλλαγή στη λίστα των αγώνων με Ναϊμέγκεν, ο Ορτέγα πήρε τη θέση του Ορτέγκα

Ο Στέφαν Ορτέγα αντικατέστησε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στη λίστα του Ολυμπιακού για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν, αφού ο Αργεντινός μπακ πηγαίνει στη Ρίβερ Πλέιτ

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Ολυμπιακός

Αλλαγή στη λίστα του Ολυμπιακού πριν την πρώτη μάχη με τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Και αυτό διότι ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγα αντικατέστησε τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ!

Ο Αργεντινός επιστρέφει στην πατρίδα του, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο 3,5 ετών ενώ ο Ολυμπιακός απ' αυτή τη μεταγραφή θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, μαζί με τους Πόποβιτς, Τσομπανίδη και Στουρνάρα προστέθηκε και ο Ορτέγα στους τερματοφύλακες της λίστας των Πειραιωτών που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Θυμίζουμε πως αν περάσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο-Γκλιμτ-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός
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