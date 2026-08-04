Ουαλία: Μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόντα εν μέσω της χειρότερης ξηρασίας από το 1836

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης: Η Νότια Ουαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, με τις αρχές να κηρύσσουν κατάσταση «μείζονος περιστατικού» (major incident) στην κοιλάδα Ρόντα (Rhondda Valley), καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να κατακαίνε εκτεταμένες εκτάσεις δάσους, θαμνώδους βλάστησης και χορτολιβαδικών περιοχών.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και γρήγορα επεκτάθηκε εξαιτίας των εξαιρετικά ξηρών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας, το δύσβατο ανάγλυφο, οι απότομες πλαγιές και οι συνεχείς αλλαγές του ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου.

Εντυπωσιακά πλάνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτυπώνουν μια τεράστια καμένη έκταση, με το τοπίο να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη μαύρη ζώνη και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την κοιλάδα.

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 20 πυροσβεστικά οχήματα, δύο εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, μονάδα άντλησης μεγάλου όγκου νερού και drones που πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης του μετώπου.

Παράλληλα, επιβλήθηκε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ημέρες, καθώς υπάρχουν πολλές ενεργές εστίες σε δυσπρόσιτα σημεία.

Δεν υπάρχουν εκκενώσεις, αλλά λειτουργεί κέντρο φιλοξενίας

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης κατοικιών, καθώς η φωτιά δεν απειλεί άμεσα οικισμούς. Ωστόσο, λόγω της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τον καπνό, οι τοπικές αρχές δημιούργησαν ειδικό κέντρο φιλοξενίας για κατοίκους που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή, να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες όπου υπάρχει έντονη παρουσία καπνού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η ιστορική ξηρασία τροφοδοτεί τις πυρκαγιές

Η μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώνεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς ξηρασίας για την Ουαλία. Τα προσωρινά στοιχεία της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office) δείχνουν ότι ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο ξηρότερος από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές το 1836, ενώ η χώρα κατέγραψε παράλληλα έναν από τους θερμότερους Ιουλίους στην ιστορία της.

Η υπηρεσία Natural Resources Wales έχει ήδη θέσει ολόκληρη την Ουαλία σε καθεστώς ξηρασίας ή παρατεταμένης ανομβρίας, προειδοποιώντας ότι οι εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις, οι μειωμένες στάθμες των ποταμών και οι διαδοχικοί καύσωνες έχουν αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Οι πυρκαγιές γίνονται ολοένα συχνότερες

Βρετανικά μέσα επισημαίνουν ότι το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα των τελευταίων δεκαετιών για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν ήδη κηρυχθεί καταστάσεις μείζονος περιστατικού και σε άλλες περιοχές της Ουαλίας, όπως στο Κόνγουι και το Μπλενάβον, ενώ μεγάλες πυρκαγιές καταγράφηκαν και στην Αγγλία, με τις αρχές να συνδέουν την έξαρση των περιστατικών με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την παρατεταμένη ξηρασία.



Πηγή: skai.gr

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