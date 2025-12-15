Ανοίγει ο δρόμος για το ευρωπαϊκό άρμα μάχης επόμενης γενιάς που φαίνεται πως είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος. H γερμανική Επιτροπή Ανταγωνισμού (γραφείο καρτέλ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ενέκρινε την επέκταση της κοινοπραξίας μεταξύ των εταιρειών Rheinmetall και KNDS για την ανάπτυξη και την παράδοση ενός νέου άρματος μάχης για την Bundeswehr (γερμανικός στρατός).

Η ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του πρότζεκτ μόνη της, και δεν εντόπισε προβλήματα ανταγωνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Bundeswehr να παραλάβει τα πρώτα οχήματα μέσα σε λίγα χρόνια, στη σκιά των αλλεπάλληλων αναφορών για πόλεμο στην Ευρώπη.

Η Rheinmetall και η KNDS αναπτύσσουν το πρότζεκτ MARTE (Main Armoured Tank of Europe - Κύριο Τεθωρακισμένο Άρμα της Ευρώπης) ενσωματώνοντας τεχνολογία αιχμής για να διασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία, με την KNDS να επικεντρώνεται στην πλατφόρμα Leopard 2 και την Rheinmetall στην τεχνολογία KF51 Panther.

Το πρότζεκτ MARTE ξεκίνησε μετά από επιχορήγηση 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για την οποία άναψε το «πράσινο φως» η Κομισιόν τον Ιούλιο. Η κοινοπραξία, με την ονομασία MARTE ARGE, περιλαμβάνει 51 οργανισμούς από 12 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αμυντικών εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το έργο υποστηρίζεται επίσης από 11 ευρωπαϊκά υπουργεία άμυνας τα οποία αναμένεται να είναι μελλοντικοί πελάτες.

Με επικεφαλής το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, οι χώρες που υποστηρίζουν το πρότζεκτ περιλαμβάνουν το Βέλγιο, την Ισπανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία αναφέρει η defencepost.

Το πρόγραμμα MARTE θα επικεντρωθεί θα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές απειλές, ενώ παράλληλα θα συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίας στο πεδίο ενσωματώνοντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από πρόσφατες συγκρούσεις.

Η MARTE ARGE θα διαχειριστεί το πρόγραμμα με την υποστήριξη της συμβουλευτικής εταιρείας Erdyn και μιας βασικής ομάδας πέντε αμυντικών εταιρειών: KNDS Deutschland και Rheinmetall Landsysteme (Γερμανία), Leonardo (Ιταλία), Indra Sistemas (Ισπανία) και Saab (Σουηδία).

Κάθε εταιρεία θα ηγηθεί ενός από τα πέντε τεχνικά πακέτα εργασίας.

Φωτογραφία: Leopard 2A8

Πηγή: skai.gr

