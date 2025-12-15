Στο μεγαλεπήβολο όραμα του, να χτίσει τη δικιά του «Αψίδα του Θριάμβου» στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε αυτάρεσκα και με υπερηφάνεια: «Χτίζουμε μια Αψίδα, σαν την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Η δικιά μας θα είναι σαν αυτή του Παρισιού, αλλά πολύ καλύτερη!»

🚨SERIOUSLY? Donald Trump’s brain is literally broken: “We’re building an arc like the Arc de Triomphe. It will be like the one in Paris but it blows it away.”



An ARCH. He’s building an ARCH.



And more importantly, WHY????



pic.twitter.com/tywwHzm0Ek — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 14, 2025

Μάλιστα, ο Τραμπ είπε ότι η οικοδόμηση της αψίδας για στην Ουάσινγκτον είναι η κύρια προτεραιότητα του επικεφαλής εσωτερικής πολιτικής του Λευκού Οίκου, Βινς Χέιλι.

Σε δείπνο δωρητών τον Οκτώβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μακέτες της «Αψίδας Τραμπ», λέγοντας ότι «θα είναι αληθινά ωραία».

Μάλιστα μία εκδοχή της έχει διαστάσεις πιο επιβλητικές από αυτές της γαλλικής Αψίδας του Θριάμβου, την οποία ζήλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την πρώτη επίσκεψη στο Παρίσι, το 2017.

Η Αψίδα Τραμπ κατασκευάζεται στη Γέφυρα του Άρλινγκτον, στο νεκροταφείο του Άρλινγκτον, απέναντι από το Μνημείο Λίνκολν.

Πηγή: skai.gr

