Σοκαρισμένη από το μακελειό παραμένει η Αυστραλία

Βαθύ αίσθημα φόβου και οδύνης κυριαρχεί στην Αυστραλία μετά το μακελειό χθες βράδυ σε παραλιακό προάστειο του Σύδνεϋ στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής.Οι νεκροί είναι έως στιγμής 16 ανάμεσά τους κορίτσι δέκα ετών, ηλικιωμένος 87 χρόνων, επιζών του Ολοκαυτώματος, ένας ραβίνος και ένας Γάλλος πολίτης. Περίπου 10 από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.Ένας από τους δύο ενόπλους έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ ο δεύτερος, τραυματισμένος, νοσηλεύεται υπό φρούρηση. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για πατέρα και γιο, πακιστανικής καταγωγής. Νεκρός είναι ο πατέρας.



Κατασχέσεις όπλων

Πηγή: Deutsche Welle

Σε έρευνες σε οικίες τους στο δυτικό Σύδνεϋ κατασχέθηκαν έξι νομίμως δηλωμένα πυροβόλα όπλα.Ήρωας έχει αναδειχθεί ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του αφόπλισε έναν από τους δράστες, αποτρέποντας μεγαλύτερη τραγωδία. Σύσσωμη είναι η καταδίκη της αντισημιτικής τρομοκρατικής ενέργειας, και η κυβέρνηση δεσμεύθηκε για πιο αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή.Αν και απευθύνονται εκκλήσεις για αποφυγή αντιποίνων, σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε πως σε νεκροταφείο στο δυτικό Σύδνεϋυπήρξαν βανδαλισμοί σε μουσουλμανικούς τάφους.

