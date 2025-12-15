«Οι πανικόβλητοι γραφειοκράτες της ΕΕ συνεχίζουν να κάνουν λάθη» ανέφερε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και απεσταλμένος της Μόσχας στις ΗΠΑ Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας θα κερδίσει τη δίκη κατά της Euroclear και θα επιστρέψει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Γνωρίζουν ότι η χρήση ρωσικών αποθεματικών χωρίς τη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας είναι παράνομη, υπονομεύοντας το σύστημα αποθεματικών που δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ και αυξάνοντας το κόστος για όλους» υποστήριξε.

Ένα δικαστήριο της Μόσχας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αγωγή από την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, η οποία ζητά αποζημίωση ύψους 18,2 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 196 δισεκατομμύρια ευρώ) από τη βελγική κεντρική τράπεζα αποθετηρίων τίτλων Euroclear για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Το Βέλγιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό «μαξιλάρι ασφαλείας» προκειμένου να προστατευθεί από τις απειλές της Μόσχας σχετικά με το σχέδιο χορήγησης δανείου 210 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσω της χρήσης των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Politico.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.