Συρία: Έμμεσες βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο - Ο πρόεδρος Σάρα θα διορίσει το ένα τρίτο των νέων βουλευτών

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα νέο, μεταβατικό κοινοβούλιο, θα επιλεγεί τον Σεπτέμβριο, με τις τοπικές εκλογικές υπηρεσίες να επιλέγουν τα δύο τρίτα των μελών του ενώ οι υπόλοιποι βουλευτές θα διοριστούν απευθείας από τον μεταβατικό πρόεδρο.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα διέλυσε το προηγούμενο κοινοβούλιο και επικύρωσε μια συνταγματική διακήρυξη που ορίζει πενταετή μεταβατική περίοδο. Τον Ιούνιο, με προεδρικό διάταγμα, ίδρυσε μια δεκαμελή επιτροπή που θα επιβλέπει τη συγκρότηση των τοπικών εκλογικών οργάνων, τα οποία θα επιλέξουν τους νέους βουλευτές.

Το επίσημο πρακτορείο Sana μετέδωσε ότι ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής, ο Μοχάμεντ Τάχα αλ Άχμαντ, συναντήθηκε με τον Σάρα για να του αναφέρει την πρόοδο της διαδικασίας. Μετά τη συνάντηση, ανακοίνωσε ότι η νέα Εθνοσυνέλευση θα αποτελείται από 210 μέλη, εκ των οποίων τα 140 θα εκλεγούν από τις τοπικές επιτροπές και 70 από τον ίδιο τον Σάρα.

«Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Εθνοσυνέλευσης θα διεξαχθούν μεταξύ 15-20 Σεπτεμβρίου», είπε, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον το 20% του νέου κοινοβουλίου θα είναι γυναίκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας, η Επιτροπή υπέβαλε το Σάββατο στον Σάρα την τελική πρόταση για τον τρόπο ανάδειξης των βουλευτών. Σύμφωνα με τον Άχμαντ, η Επιτροπή θα επιλέξει τις τοπικές επιτροπές που θα αναλάβουν να συγκροτήσουν το εκλογικό σώμα. Οι υποψηφιότητες θα είναι ανοιχτές για όλους: οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους μία εβδομάδα για να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους και να το συζητήσουν με τις τοπικές επιτροπές και με τους ψηφοφόρους.

Με βάση τη συνταγματική διακήρυξη του Μαρτίου, η θητεία της Εθνοσυνέλευσης θα ανανεώνεται κάθε δυόμιση χρόνια. Θα ασκεί νομοθετικό έργο μέχρι να υιοθετηθεί το νέο Σύνταγμα και να διεξαχθούν εκλογές.

Πηγή: skai.gr

