Γερμανία: Παράνομη η χωρίς άδεια χρήση στίχων από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Παράνομη έκρινε Δικαστήριο του Μονάχου τη χρήση στίχων τραγουδιών από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς την απαραίτητη άδεια, σύμφωνα με υπόθεση που έφερε ενώπιον του η γερμανική εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων GEMA εναντίον της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT.

Όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, κάθε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιεί στίχους τραγουδιών χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η απόφαση υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα της GEMA, σύμφωνα με τα οποία η αυτόματη χρήση στίχων συνιστά μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και διανομή.

Στο πλαίσιο αυτό, η OpenAI καλείται να καταβάλει αποζημίωση για τη χρήση στίχων έως σήμερα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ιδιαίτερα δημοφιλή τραγούδια στον γερμανόφωνο χώρο, όπως το «Männer» του Χέρμπερτ Γκρενεμάιερ και το χριστουγεννιάτικο «In der Weihnachtsbäckerei» του Ρολφ Τσουκόφσκι.

Η GEMA διευκρινίζει ότι δεν επιδιώκει την απαγόρευση χρήσης των στίχων, αλλά την αποζημίωση των δικαιούχων. Η απόφαση δεν είναι δεσμευτική, καθώς η OpenAI διατηρεί το δικαίωμα έφεσης.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της GEMA, Κάι Βελπ, τόνισε πως «έχουμε έναν εξαιρετικά έξυπνο κατηγορούμενο, ικανό να αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής. Φαίνεται εκπληκτικό το γεγονός ότι δεν συνειδητοποιεί πως, αν θέλεις να κατασκευάσεις κάτι, τα απαραίτητα εξαρτήματα τα αποκτάς και δεν χρησιμοποιείς ξένη ιδιοκτησία. Αυτό που κάνει ο εναγόμενος δεν διαφέρει από αυτό που κάνουν άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου, οι οποίες πρέπει να αποκτήσουν άδεια προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα έργα κάποιων δημιουργών». Εξέφρασε επίσης την ελπίδα η απόφαση να αποτελέσει βάση για ανάλογες υποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

