Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ, θεωρούμενος ο ίδιος ιδιοφυΐα και αυθεντία της νέας τεχνολογίας, είναι πεπεισμένος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τα smartphones στην τρέχουσα μορφή τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Κατά την άποψή του, το «τηλέφωνο του μέλλοντος» δεν θα έχει ούτε λειτουργικό σύστημα ούτε εφαρμογές — θα είναι απλώς μια πύλη προς την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Βασικά, θα έχετε Τεχνητή Νοημοσύνη σε έναν διακομιστή (server) που θα αλληλεπιδρά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στη συσκευή σας», «προφήτευσε» την περασμένη εβδομάδα ο Μασκ στο podcast του Τζο Ρόγκαν.

«Τα τηλέφωνα θα είναι ξεπερασμένα» επισήμανε, προβλέποντας μια ανθρωποκεντρική τεχνολογική εμπειρία που θα ανταποκρίνεται στις προσωποποιημένες ανάγκες του καθενός — χωρίς οθόνες ή πληκτρολόγια.

Ο Μασκ εκτιμά αυτή τη μετάβαση σε πέντε ή έξι χρόνια. Την συνδέει με εκθετικές βελτιώσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας τις τρέχουσες τάσεις όπως τα βίντεο 10-15 λεπτών που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη (χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Imagine του Grok) ως προδρόμους.

Το 2023, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η OpenAI εργαζόταν ήδη σε ένα gadget που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο τύπος της συσκευής δεν αποκαλύφθηκε, αλλά πολλοί υπέθεσαν ότι θα μπορούσε να είναι ένα smartphone.

Πηγή: skai.gr

