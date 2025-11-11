Οζέλ: «Ξεκάθαρα πολιτικά» υποκινούμενες οι κατηγορίες σε βάρος του Ιμάμογλου 

Οι κατηγορίες περί διαφθοράς σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και πολλών άλλων καταδεικνύει ότι η διευρυμένη υπόθεση εναντίον της αντιπολίτευσης είναι «ξεκάθαρα πολιτικά» υποκινούμενη, δήλωσε την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο X, ο Οζέλ δήλωσε επίσης ότι η κίνηση του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης να ζητήσει από ανώτερο δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας του CHP, δείχνει ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται στον δήμο και αποτελεί μάλλον μια πολιτική προσπάθεια επιβολής δικαστικής παρέμβασης στις μελλοντικές εκλογές και τη Δημοκρατία.

Ο επικεφαλής του CHP στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, στις 19 Μαρτίου έλαβε χώρα ένα πολιτικό πραξικόπημα στη χώρα μας. Αυτή τη φορά, οι πραξικοπηματίες δεν ήρθαν με τανκς ή γραμματόσημα, αλλά με δικαστικές τηβέννους.

Μια χούφτα ανθρώπων που ήρθαν στην εξουσία μέσω εκλογών αλλά δεν θέλουν να φύγουν μέσω εκλογών, έχουν σύρει την Τουρκία στο σκοτάδι μιας μεγάλης πολιτικής και οικονομικής κρίσης φυλακίζοντας τους αντιπάλους τους που φοβούνται.

Στις 237 ημέρες που έχουν περάσει, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας μεγάλης αδικίας μαζί με το αξιοσέβαστο έθνος μας. Το κατηγορητήριο που εκδόθηκε σήμερα διακήρυξε για άλλη μια φορά την αλήθεια που όλοι γνωρίζουν.

Αυτή η υπόθεση δεν είναι νομική· είναι ξεκάθαρα πολιτική. Σκοπός της είναι να σταματήσει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ήρθε πρώτο στις τελευταίες εκλογές, και να εμποδίσει τον προεδρικό του υποψήφιο.

Οι πραξικοπηματίες σήμερα έχουν χάσει το μυαλό τους σε σημείο που απαιτούν την άρση λειτουργίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του ιδρυτικού κόμματος της Τουρκίας, το οποίο έχει εγγραφεί στο όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Η υπενθύμιση των συνταγματικών διατάξεων σχετικά με την παύση λειτουργίας πολιτικών κομμάτων και η ενημέρωση της Γενικής Εισαγγελίας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποτελεί απόδειξη ότι το θέμα αυτό δεν αποτελεί έρευνα που στοχεύει τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια πράξη παρέμβασης στη Δημοκρατία και στα αποτελέσματα μελλοντικών εκλογών μέσω της δικαστικής εξουσίας που πιάστηκαν επ' αυτοφώρω.

Αυτό δεν είναι κατηγορητήριο· είναι ένα υπόμνημα προς την πολιτική από τους πραξικοπηματίες.

Η αιτία των δεινών που βιώνουμε δεν είναι ποτέ "νόμική"· συνίσταται αποκλειστικά στις πολιτικές φιλοδοξίες ενός ατόμου.

Το κόμμα μας επιχειρήθηκε τελευταία φορά να παυθεί η λειτουργία του από τον Κενάν Εβρέν στις 12 Σεπτεμβρίου· το θέσαμε εκ νέου σε λειτουργία μαζί με το έθνος μας. Η θέση του Εβρέν στις καρδιές του έθνους μας και ο τρόπος με τον οποίο πέρασε στην πολιτική ιστορία μας είναι γνωστά.

Έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα στο παρελθόν, πληρώνουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.

Αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την πίστη και την εμπιστοσύνη στο έθνος μας.

Το κόμμα του Ατατούρκ εμπιστεύεται το έθνος μας».

Değerli Halkımız;



Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.



Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 11, 2025

Πηγή: skai.gr

