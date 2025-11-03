Η Χεζμπολάχ και η Χαμάς ευδοκιμούν χάρη σε σκοτεινά χρηματοοικονομικά δίκτυα -φιλανθρωπικές οργανώσεις, εμπορικές συμφωνίες, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, κάθε συναλλαγή αφήνει ίχνη -και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει μοτίβα που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να διακρίνει.

Από τη Μέση Ανατολή έως την Ευρώπη και την Αφρική, η διαδρομή του χρήματος αποτελεί ένα ακόμη μέτωπο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, σημειώνει η Jerusalem Post. Οργανώσεις, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, που χρηματοδοτούνται από το Ιράν, μεταφέρουν χρήματα αόρατα μέσω τραπεζών, εμπορικών δικτύων, επενδύσεων, κρυπτονομισμάτων, ακόμη και φιλανθρωπικών οργανώσεων. Οι χρηματοοικονομικοί τους δίαυλοι είναι εξίσου επικίνδυνοι με τα φυσικά τους όπλα.

Πριν από δύο δεκαετίες, ο Σεΐχης Γιουσούφ αλ-Καραντάουι, ο Αιγύπτιος κληρικός που ζει εξόριστος στο Κατάρ, έδειξε πόσο βαθιά μπορούν να φτάσουν τέτοια συστήματα. Η φιλανθρωπική του οργάνωση «Ένωση του Καλού» συγκέντρωσε εκατομμύρια για τη Χαμάς υπό το πρόσχημα νόμιμων δραστηριοτήτων. Σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις έγιναν δίαυλοι για την τρομοκρατία.

Ακόμη και μετά την απαγόρευσή τους από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δίκτυα απλώς άλλαξαν όνομα, μεταμορφώθηκαν σε νέες οντότητες με την υποδομή τους ανέπαφη.

Όταν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις τέθηκαν υπό έλεγχο, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν για τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. Όταν αυτά τα κανάλια έγιναν πιο αυστηρά, η διακίνηση ναρκωτικών έγινε το επόμενο μέτωπο και, τελικά, τα κρυπτονομίσματα ανέλαβαν τα ηνία. Όλες αυτές οι μέθοδοι, σε συνδυασμό μεταξύ τους, δημιούργησαν ένα παγκόσμιο πολυδιάστατο οικοσύστημα σχεδιασμένο για τη στήριξη της τρομοκρατίας. Σήμερα, αυτές οι ροές δεν είναι πλέον αόρατες.

Σε αντίθεση με μια βαλίτσα με μετρητά, κάθε ψηφιακή μεταφορά αφήνει ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Μια τραπεζική μεταφορά, ένα εμπορικό τιμολόγιο και ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων δημιουργούν σημεία δεδομένων. Πολλαπλασιαζόμενα σε δισεκατομμύρια καθημερινές συναλλαγές, αυτά τα σημεία σχηματίζουν μοτίβα.

Ενώ τα παραδοσιακά συστήματα συμμόρφωσης για την ανίχνευσή τους ενεργοποιούνται από κανόνες και συγκεκριμένα όρια ή δείκτες προειδοποίησης, απλά δεν μπορούν να συμβαδίσουν, εντοπίζοντας μόνο ό,τι τους ζητείται να αναζητήσουν και τίποτα περισσότερο.

Μέχρι να σημάνει ο συναγερμός, τα χρήματα έχουν ήδη εξαφανιστεί και έχουν ξεπλυθεί μέσω πολλαπλών δικαιοδοσιών, μετατραπεί σε όπλα, μισθούς και προπαγανδιστικές εκστρατείες.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει αυτή την εξίσωση

Αντί να κυνηγάει τις κόκκινες σημαίες, η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει τι είναι «φυσιολογικό» και επισημαίνει ό,τι δεν είναι: μια φιλανθρωπική οργάνωση που στρογγυλοποιεί τις δωρεές με τρόπο που δεν έχει νόημα, μια αποστολή με τιμή πολύ χαμηλότερη από την αγοραία αξία, ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένο με τη Χεζμπολάχ.

Οι πρόσφατες καταστολές των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στην Παραγουάη και στην Ακτή Ελεφαντοστού καταδεικνύουν το διακύβευμα. Αυτά τα δίκτυα βασίζονταν στο ίδιο το εγχειρίδιο που συνέταξε ο Καραντάουι, μεταμφιέζοντας τις παράνομες ροές ως νόμιμο εμπόριο. Ωστόσο, τα ψηφιακά ίχνη ήταν εκεί, περιμένοντας να αποκαλυφθούν.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη μάχη, τα μοτίβα εμφανίζονται αρκετά νωρίς ώστε να είναι δυνατή η ανάληψη δράσης πριν από την αγορά όπλων ή τον σχεδιασμό επιθέσεων.

Το μάθημα είναι σαφές. Τα δεδομένα βρίσκονται ήδη στο σύστημα. Κάθε συναλλαγή, εμπορικό τιμολόγιο και μεταφορά κρυπτονομισμάτων αφήνει ένα ψηφιακό ίχνος, το οποίο πρέπει απλώς να διαβαστεί με έξυπνο τρόπο.

Δεν πρόκειται πλέον μόνο για συμμόρφωση. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν παρακολούθηση με τεχνητή νοημοσύνη δεν πληρούν απλώς τις κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ασφάλειας. Μπορούν να διακόψουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πριν μετατραπεί σε αιματοχυσία, παγώνοντας τα περιουσιακά στοιχεία πριν αγοραστούν και φορτωθούν όπλα και σφαίρες.

Τα τρομοκρατικά δίκτυα ευδοκιμούν χάρη στην αδιαφάνεια, αλλά η ίδια η πολυπλοκότητά τους τα προδίδει πλέον. Κάθε φορά που επινοούν μια νέα μέθοδο απόκρυψης, δημιουργούν και ένα νέο μοτίβο. Η τεχνητή νοημοσύνη ευδοκιμεί χάρη σε αυτά τα μοτίβα, μετατρέποντας την πολυπλοκότητα σε σαφήνεια και την εξαπάτηση σε πληροφορίες δεδομένων.

Η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν θα τερματίσει την τρομοκρατία, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη και την αποσύνθεση της οικονομικής υποδομής που την συντηρεί. Το ζήτημα δεν είναι πλέον η ικανότητα εντοπισμού των χρηματικών ροών. Η πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τις τράπεζες είναι πλέον η ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων τους πριν χρηματοδοτηθεί η επόμενη επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.