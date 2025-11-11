Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα αφού απείλησε να μηνύσει το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια (760 εκατομμύρια λίρες) για αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε πως είναι παραπλανητικό μοντάζ μιας από τις ομιλίες του και συγκεκριμένα αυτής στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το BBC κατηγορούνταν τις τελευταίες ημέρες ότι παρουσίασε με παραπλανητικό τρόπο δηλώσεις του Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής του «Panorama», η οποία είχε μεταδοθεί τον Οκτώβριο 2024.

O πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή δίνοντας στον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να αποσύρει το εν λόγω ντοκιμαντέρ και να ζητήσει συγγνώμη.

Το BBC News ανακοίνωσε χθες ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο Τραμπ στην οποία απειλούσε με νομική δράση σχετικά με το μοντάζ σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ενημέρωσης του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Ντέμπορα Τέρνες ανακοίνωσαν την Κυριακή το βράδυ τις παραιτήσεις τους, μετά το επίμαχο μοντάζ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ ζήτησε τη Δευτέρα συγγνώμη για ένα «λάθος κρίσης» στο μοντάζ.

Σε δημοσίευμά του ο Guardian καταγράφει την πιθανή «πορεία» του προέδρου των ΗΠΑ αν ασκήσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση.

Πού θα ασκήσει αγωγή ο Τραμπ;

Καθώς το επεισόδιο του Panorama μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 28 Οκτωβρίου πέρυσι, ο Τραμπ έχασε την ευκαιρία να υποβάλει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση στο Λονδίνο, όπου η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός ενός έτους σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ωστόσο, στη Φλόριντα η παραγραφή είναι δύο χρόνια, επομένως δεν έχει παραγραφεί, και το περιεχόμενο του BBC είναι διαθέσιμο μέσω του BBC.com στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει επίσης η υπηρεσία streaming BBC Select.

Μια επιστολή από τον δικηγόρο του Τραμπ προς το BBC τους ενημέρωσε για την πρόθεσή του να ασκήσει αγωγή στη Φλόριντα εάν «δεν υπάρξει πλήρης και δίκαιη ανάκληση του ντοκιμαντέρ», μια συγγνώμη και μια κατάλληλη αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε.

Μπορεί πραγματικά να μηνύσει για 1 δισεκατομμύριο δολάρια;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μεγαλύτερη αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση που επιβλήθηκε από δικαστήριο πιστεύεται ότι είναι 1,5 εκατομμύριο λίρες, αλλά στις ΗΠΑ η υψηλότερη αποζημίωση ήταν το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια που ο ιδρυτής του Infowars και συνωμοσιολόγος, Άλεξ Τζόουνς, διατάχθηκε να καταβάλει στις οικογένειες των θυμάτων από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook το 2012, για την οποία ισχυρίστηκε ότι ήταν φάρσα.

Ωστόσο, αυτή η υπόθεση είναι μια εξαίρεση, με την επόμενη υψηλότερη πληρωμή στις ΗΠΑ να πιστεύεται ότι είναι τα 787,5 εκατομμύρια δολάρια που συμφώνησε να καταβάλει η Fox στην εταιρεία εξοπλισμού ψηφοφορίας Dominion σε διακανονισμό σχετικά με έναν ισχυρισμό ότι η Dominion συμμετείχε σε μια συνωμοσία για τις εκλογές του 2020.

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει πως κατέληξε στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια και ο ίδιος έχει υποβάλει αγωγές με εντυπωσιακά ποσά, συμπεριλαμβανομένων των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων (αργότερα αυξήθηκαν σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια) που ζήτησε από τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, CBS News, τον οποίο κατηγόρησε για παραπλανητική επεξεργασία συνέντευξης με την Καμάλα Χάρις για να την παρουσιάσει θετικά, της αγωγής ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση που κατατέθηκε εναντίον των New York Times για «διάδοση ψευδούς και δυσφημιστικού περιεχομένου» εναντίον του και μιας αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Wall Street Journal για την αναφορά της σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ποια πλευρά θα κέρδιζε;

Σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, τα δημόσια πρόσωπα στις ΗΠΑ σε υποθέσεις δυσφήμισης πρέπει να αποδείξουν ότι πρόκειται για πραγματική κακή πρόθεση. Εξ ου και η επιστολή του δικηγόρου του Τραμπ που αναφερόταν στην «πραγματική κακή πρόθεση πίσω από την απόφαση δημοσίευσης», του εν λόγω περιεχομένου.

Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη ζημία ως αποτέλεσμα της δυσφήμισης. Η επιστολή προς το BBC αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει υποστεί «ζημία στη φήμη και οικονομική ζημία». Εάν η υπόθεση έφτανε στο δικαστήριο, οι δικηγόροι του BBC πιθανότατα θα υποστήριζαν ότι το εν λόγω περιεχόμενο ήταν μέρος ενός ντοκιμαντέρ που περιείχε επίσης φωνές υπέρ του Τραμπ. Πιθανότατα θα αμφισβητούσαν επίσης το γεγονός ότι Τραμπ είχε πράγματι υποστεί ζημία και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν ήδη αποφασίσει για τον ρόλο του σε σχέση με την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Τζορτζ Φρίμαν, εκτελεστικός διευθυντής του Media Law Resource Center στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο BBC ότι το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ήταν «εντελώς άνευ νοήματος» και ότι ο Τραμπ «έχει ένα μακρύ ιστορικό ανεπιτυχών αγωγών για συκοφαντική δυσφήμιση - και ένα ακόμη μακρύτερο ιστορικό επιστολών όπως αυτή που έστειλε στο BBC, οι οποίες δεν καταλήγουν καθόλου σε αγωγές. Είναι απλώς εκεί για να απειλούν και να τρομάξουν τα μέσα ενημέρωσης που δεν συμπαθεί».

Πώς είναι πιθανό να απαντήσει το BBC;

Το BBC έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω. Έχει ήδη κάνει προβεί σε κάτι που είναι σαν συγγνώμη και ανάκληση, αν και πιθανώς όχι στον βαθμό που επιθυμεί ο Τραμπ, και η μεγαλύτερη απόφαση θα είναι το αν θα προσφέρει συμβιβασμό σύμφωνα με τον Guardian.

Πηγή: skai.gr

