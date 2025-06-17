Γερμανία: Πάνω από το 70% αποφεύγει τα δελτία ειδήσεων

Η νέα ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Reuters αποκαλύπτει σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη, με τη Γερμανία να καταγράφει αυξημένες τάσεις αποφυγής των ειδήσεων, ενώ η Ελλάδα διατηρεί τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ μεταξύ των 48 χωρών που εξετάζει η έκθεση.

Παρά τα αυξημένα ποσοστά όσων αποφεύγουν περιστασιακά τα δελτία ειδήσεων στη Γερμανία, το συνολικό ενδιαφέρον για την ενημέρωση παραμένει έντονο. Σύμφωνα με τον Reuters Digital News Report 2025, το 55% των ενήλικων χρηστών του διαδικτύου στη Γερμανία δηλώνει ιδιαίτερο ή υψηλό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικό είναι ότι το 91% των Γερμανών παρακολουθεί ειδήσεις τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εμπιστοσύνη και Δυσπιστία στα ΜΜΕ

Περίπου το 45% των συμμετεχόντων στη Γερμανία χαρακτηρίζει αξιόπιστα τα περισσότερα δελτία ειδήσεων, με φορείς όπως η ARD και η ZDF καθώς και οι περιφερειακές εφημερίδες να συνεχίζουν να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Ωστόσο, η δημοφιλής Bild παραμένει στην τελευταία θέση εμπιστοσύνης, παρά την υψηλή κυκλοφορία της.

Αποφυγή Ειδήσεων: Ηλικίες και Λόγοι

Το φαινόμενο της αποφυγής ειδήσεων εντείνεται: 71% των Γερμανών χρηστών διαδικτύου δηλώνει ότι αποφεύγει, έστω και περιστασιακά, τα δελτία ειδήσεων. Οι κυριότερες αιτίες είναι η αρνητική επίδραση στη διάθεση (48%) και η υπερβολική κάλυψη πολεμικών συγκρούσεων (39%).

Το φαινόμενο διαφέρει ανά ηλικία. Οι άνω των 55 ετών τονίζουν ως βασικό λόγο αποχής τη "συνεχή και εκτεταμένη κάλυψη" (49%), ενώ οι νεαρότεροι 18-24 ετών αναφέρουν ότι η "πληθώρα των ειδήσεων" είναι κουραστική (43%), πως "τα θέματα δεν αφορούν τη ζωή τους" (19%) και αισθάνονται "έλλειψη προσωπικής αξίας" στην ενημέρωση (19%).

Η Ελλάδα Πρωταθλήτρια... Δυσπιστίας

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η ίδια έκθεση σημειώνει ότι το ποσοστό εμπιστοσύνης στα δελτία ειδήσεων παραμένει το χαμηλότερο μεταξύ των 48 χωρών της έρευνας. Μόλις το 22% των Ελλήνων δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα ΜΜΕ. Η "πολιτική πόλωση" και οι φόβοι για "αθέμιτη επιρροή από πολιτικούς και επιχειρηματίες" αναδεικνύονται ως βασικοί παράγοντες αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των εγχώριων μέσων ενημέρωσης.

Ο Reuters Digital News Report καταγράφει στοιχεία από το 2012 και η φετινή του έκδοση καλύπτει 48 χώρες σε έξι ηπείρους, προσφέροντας μια σφαιρική εικόνα για την παγκόσμια κατανάλωση ενημέρωσης την περίοδο του 2025.

