Τραμπ: Έχουμε πλέον πλήρη και ολοκληρωτικό εναέριο έλεγχο πάνω από το Ιράν

«Έχουμε πλέον πλήρη και ολοκληρωτικό εναέριο έλεγχο πάνω από το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Όπως ανέφερε, «το Ιράν διέθετε καλά συστήματα εντοπισμού και άλλο αμυντικό εξοπλισμό, και μάλιστα σε αφθονία, αλλά δεν συγκρίνεται με τα αμερικανικά συστήματα. Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από τις ΗΠΑ».

Δεν είναι σαφές αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Προηγουμένως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρέμβουν.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε νεότερη ανάρτηση ότι «δεν θα βγάλουμε από τη μέση τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν (Αλί Χαμενεΐ). Ξέρουμε ακριβώς πού κρύβεται. Η υπομονή μας εξαντλείται». Ειδικότερα, αναφέρει: «

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα βγάλουμε από τη μέση τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν (Αλί Χαμενεΐ). Ξέρουμε ακριβώς πού κρύβεται. Η υπομονή μας εξαντλείται».Ειδικότερα σε ανάρτησή του αναφέρει: Ξέρουμε ακριβώς πού κρύβεται ο αποκαλούμενος «Ανώτατος Ηγέτης». Είναι εύκολος στόχος, αλλά είναι ασφαλής εκεί - Δεν πρόκειται να τον εξουδετερώσουμε (να τον σκοτώσουμε!), τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Αλλά δεν θέλουμε να ρίχνουν πυραύλους κατά αμάχων ή Αμερικανών στρατιωτών. Η υπομονή μας εξαντλείται. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Σε μία ακόμη ανάρτησή του αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σαφές μήνυμα στο Ιράν γράφοντας με κεφαλαία: ΆΝΕΥ ΌΡΩΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ!

Πηγή: skai.gr

