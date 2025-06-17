Την απλοποίηση των όρων που διέπουν τις επενδύσεις στην άμυνα και τις αμυντικές προμήθειες, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών επανεξοπλισμού της Ευρώπης έως το 2030, το «ReArm Europe».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός γρήγορου καθεστώτος αδειοδότησης για τα αμυντικά έργα. Σήμερα η διαδικασία αδειοδότησης στην ΕΕ μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια και η Επιτροπή προτείνει τη μείωση αυτού του χρονικού πλαισίου σε 60 ημέρες. Προτείνεται, επίσης, η μείωση του διοικητικού φόρτου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 'Αμυνας (ΕΤΑ) για τους αιτούντες και τους συμμετέχοντες, ενώ θα διευκολύνεται η αυξημένη συμμετοχή ουκρανικών οντοτήτων.

«Με τη δέσμη αυτή, υποβάλλουμε φιλόδοξες προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των αμυντικών επενδύσεων ύψους 800 δισεκ. ευρώ που πρέπει να αναλάβουν επειγόντως τα κράτη μέλη για την επίτευξη της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030», δήλωσε ο Επίτροπος για θέματα 'Αμυνας, 'Αντριους Κουμπίλιους, παρουσιάζοντας από το Στρασβούργο την πρόταση της Επιτροπής. Τα χρήματα δεν επαρκούν εάν «η παραδοσιακή γραφειοκρατία, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε καιρό ειρήνης, σκοτώνει τις προσπάθειες της βιομηχανίας να αυξήσει την παραγωγή», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος 'Αμυνας, ενώ πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «δεν είναι αποδεκτό η αμυντική βιομηχανία να πρέπει να περιμένει πέντε χρόνια για να λάβει άδεια κατασκευής για ένα νέο εργοστάσιο».

«Με την κατάργηση των εσωτερικών φραγμών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποσαφήνιση των κανόνων, η Ευρώπη θα ξελαφρώσει από το συντριπτικό οικονομικό βάρος, για να μπορέσει να ενισχυθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική ικανότητα», δήλωσε από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων με την ενθάρρυνση των κοινών αγορών και την αύξηση των κατώτατων ορίων των συμβάσεων, επιταχύνοντας έτσι τις διασυνοριακές μεταφορές αμυντικών προϊόντων. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ, όπως η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό ή η περιβαλλοντική νομοθεσία, διασφαλίζεται ότι οι κανονισμοί για τα χημικά προϊόντα καλύπτουν τις αμυντικές ανάγκες. Επίσης, προτείνεται η βελτίωση στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με τον εξορθολογισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας του InvestEU, την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και την αποσαφήνιση της έννοιας των απαγορευμένων όπλων βάσει του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης.

«Από κοινού, οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας της Ευρώπης να ενεργεί γρήγορα, να συντονίζει αποτελεσματικότερα και να διασφαλίζει ότι η αμυντική της βιομηχανία μπορεί να παράγει αποτελέσματα με ταχύτητα», τονίζει η Επιτροπή. Η πρότασή της, θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ.

