Αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους «από την πρώτη μέρα», ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Γερμανίας, οικονομική επιτυχία και διεκδίκηση του πολιτικού κέντρου υποσχέθηκε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και κατά πάσα πιθανότητα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος μιλώντας σε συνέδριο του κόμματός του αιτιολόγησε την εγκατάλειψη του «φρένου χρέους» και πρότεινε στις ΗΠΑ εναρμόνιση των τεχνολογικών προτύπων ώστε να μην απαιτείται ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος.

«Τι είναι πραγματικά λάθος με την εναρμόνιση των τεχνολογικών προτύπων ώστε να μπορούν να καταργηθούν οι ολοκληρωμένες διαδικασίες τεχνικού ελέγχου;», διερωτήθηκε ο κ. Μερτς και υποστήριξε ότι «εάν το προτείνουμε αυτό στους Αμερικανούς, τότε μπορεί να υπάρχει μια δυνατότητα να μετατρέψουμε την τρέχουσα εμπορική κρίση σε μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για την Αμερική όσο και για την Ευρώπη και να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είναι οι δασμοί και τα αυξημένα εμπόδια που δημιουργούν ευημερία, αλλά το ελεύθερο εμπόριο και οι ανοιχτές αγορές».

Αναφερόμενος στα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι δεν οφείλονται μόνο στην απερχόμενη κυβέρνηση, «αλλά επιδεινώθηκαν από ιδεολογικά καθοδηγούμενες οικονομικές πολιτικές, από μη κυβερνητικές οργανώσεις που είχαν μεγαλύτερο λόγο στα περισσότερα υπουργεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από ό,τι οι ειδικοί στην οικονομική πολιτική». Εξέφρασε επίσης την κατανόησή του για την απογοήτευση πολλών ψηφοφόρων του CDU από την αλλαγή της στάσης του για το «φρένο χρέους» και τόνισε ότι «με το έργο που ξεκινά, πρέπει να ξεκινήσει και το έργο της πειθούς ώστε οι πολίτες να δουν αυτό το βήμα ως απαραίτητο, τουλάχιστον εκ των υστέρων». Στη Γερμανία «βιώνουμε ένα κράτος που δεν αποδίδει πλέον. Μια οικονομία που χάνει την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά και ένα κοινωνικό σύστημα που κινδυνεύει όλο και περισσότερο να μην είναι πλέον προσιτό. Ο κόσμος δικαίως περιμένει από εμάς να το αλλάξουμε αυτό. Η κυβέρνηση έχει καθήκον να πετύχει», πρόσθεσε και, αναφερόμενος στην άνοδο της ακροδεξιάς, προειδοποίησε για τον κίνδυνο, «αν δεν αποκτήσουμε μια κυβέρνηση με το έργο της οποίας η πλειοψηφία θα είναι ικανοποιημένη, να καταλήξουμε σε καταστάσεις με τις οποίες πολλοί Ευρωπαίοι γείτονες είναι ήδη εξοικειωμένοι, με κυβερνήσεις οι οποίες κινδυνεύουν να χάσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν, λόγω των ισχυρών ακροδεξιών κομμάτων». Το CDU και το SPD έχουν «κοινό καθήκον» να αποτρέψουν μια περαιτέρω επιτυχία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), δήλωσε ο μελλοντικός καγκελάριος.

Ο Φρίντριχ Μερτς υποσχέθηκε ακόμη αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους «από την πρώτη μέρα της θητείας» του, αναγνωρίζοντας ότι το μεταναστευτικό απασχολεί τη χώρα εδώ και δέκα χρόνια, χωρίς να έχει βρεθεί απάντηση. «Η Γερμανία είναι εδώ και δεκαετίες χώρα μετανάστευσης και θα παραμείνει έτσι για χρόνια και για δεκαετίες. Οι μετανάστες είναι και θα παραμείνουν ευπρόσδεκτοι. Αυτό δεν θα το αλλάξει μια αλλαγή στην πολιτική μας», διαβεβαίωσε ο κ. Μερτς.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο αρχηγός του CDU επανέλαβε ότι η Γερμανία «δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και δεν σκοπεύει να εμπλακεί, αλλά δεν είναι και ένας αμέτοχος τρίτος». Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για το σε ποια πλευρά βρισκόμαστε, πρόσθεσε ο κ. Μερτς και τόνισε: «Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας, στη διάρκεια των οποίων θα πρέπει συνεχώς να επεκτείνουμε την αμυντική μας ικανότητα και την ψυχική μας ετοιμότητα για άμυνα. Αυτό είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «ο αγώνας της Ουκρανίας κατά της ρωσικής επιθετικότητας είναι επίσης αγώνας για τη διατήρηση της ελευθερίας και της ειρήνης στη Γερμανία», η οποία, όπως είπε, απειλείται ευθέως από τη Ρωσία.

