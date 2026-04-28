Γερμανία: «Οι Άγγελοι της Κόλασης» στο δόκανο της αστυνομίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αστυνομία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας πραγματοποίησε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ιστορία του κρατιδίου με τη συμμετοχή 1.200 αστυνομικών σε 28 πόλεις, εναντίον της εγκληματικής οργάνωσης μoτοσικλετιστών «Hells Angels».

Η επιχείρηση περιελάμβανε εφόδους σε περισσότερα από 50 ακίνητα, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα και επαγγελματικοί χώροι, στα οποία κατασχέθηκαν όπλα, παράνομα ναρκωτικά και χρήματα.

Συνελήφθη ο πρόεδρος της «Λέσχης Μοτοσικλετιστών Hells Angels Λεβερκούζεν» και άλλοι, με κατηγορίες όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβιασμός.

Γιγαντιαία επιχείρηση με συμμετοχή 1.200 αστυνομικών σε 28 πόλεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας κατά της εγκληματικής οργάνωσης που βαρύνεται με μια σειρά από κατηγορίες.Η αστυνομία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με εφόδους εναντίον της συμμορίας μοτοσικλετιστών «Hells Angels». Ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του είδους στην ιστορία του κρατιδίου. 1.200 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε 28 πόλεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ. Το υπουργείο είχε προηγουμένως απαγορεύσει τη «Λέσχη Μοτοσικλετιστών Hells Angels Λεβερκούζεν» και συνέλαβε τον πρόεδρο του συγκεκριμένου παραρτήματος. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, την υποψία σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και εκβιασμούς. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περισσότερες από 50 κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.



Έρευνα σε 50 ακίνητα

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ερευνήθηκαν περισσότερα από 50 ακίνητα από τις 4:00 τα ξημερώματα. Η αστυνομία του Ντίσελντορφ και η εξειδικευμένη εισαγγελία για τη Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος ηγήθηκαν της επιχείρησης. Στις εφόδους συμμετείχαν επίσης ειδικές δυνάμεις. Διαμερίσματα και επαγγελματικοί χώροι που ανήκουν σε μέλη και οπαδούς της συγκεκριμένης ομάδας ερευνήθηκαν σε τοποθεσίες όπως το Λεβερκούζεν, η Κολωνία, το Σόλινγκεν, το Ντόρτμουντ, το Ντούισμπουργκ, το Μπέργκχαϊμ, το Γκούμερσμπαχ, το Φέρντε, το Μπίλεφελντ, το Μπόχουμ και αλλού. Ένας 46χρονος άνδρας συνελήφθη στο Λάνγκενφελντ, σύμφωνα με την αστυνομία του Ντίσελντορφ. Κατασχέθηκαν όπλα, παράνομα ναρκωτικά και χρήματα - ουσιαστικά όλα όσα έχει να προσφέρει ο εγκληματικός υπόκοσμος του οργανωμένου εγκλήματος.«Κίνδυνος για την ασφάλεια του κράτους μας»Σε μια πρώτη δήλωση, ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ (CDU), χαρακτήρισε τη δράση των συμμοριών μοτοσικλετιστών «κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μας». Δήλωσε ότι δημιουργεί κλίμα φόβου και προσπαθεί να υπονομεύσει το μονοπώλιο του κράτους στη χρήση βίας. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν ενδείξεις ότι μέλη της λέσχης εμπλέκονται στην «καλλιέργεια ναρκωτικών με κερδοσκοπικό σκοπό». Επιπλέον, έχουν κατασχεθεί πολλά όπλα για τα οποία κανονικά απαιτούνται άδειες. Συνολικά 44 ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 21 και 59 ετών, προσήχθησαν για περαιτέρω έρευνα. Ο Ρόιλ ανέφερε επίσης ότι έχουν κατασχεθεί προσωρινά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. «Αυτά είναι χρήματα που θέλουμε να στερήσουμε από τον εγκληματικό υπόκοσμο» είπε χαρακτηριστικά.Τα τελευταία χρόνια, άλλα παραρτήματα των Hells Angels έχουν ήδη απαγορευτεί στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Πιο πρόσφατα, το 2017, ο Ρόιλ απαγόρευσε και διέλυσε το παράρτημα της Hells Angels MC Concrete City. Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο (OVG) στο Μύνστερ επικύρωσε την απαγόρευση τέσσερα χρόνια αργότερα.Δράση στην Εμπορία ΝαρκωτικώνΣτην «Έκθεση για την Κατάσταση του Οργανωμένου Εγκλήματος 2024», η Κρατική Εγκληματολογική Αστυνομία (LKA) δήλωσε ότι οι δραστηριότητες των «Συμμοριών Μοτοσικλετιστών» επικεντρώνονται στην εμπορία και το λαθρεμπόριο παράνομων ναρκωτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, σοβαρά βίαια εγκλήματα διαπράττονται επανειλημμένα «για την επιβολή και διατήρηση δομών εξουσίας». Οι «Hells Angels» έχουν γίνει η μεγαλύτερη λέσχη μοτοσικλετιστών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Πρόσφατα είχαν 29 παραρτήματα στο κρατίδιο και, με 469 μέλη, έχουν αυξήσει σημαντικά τη δύναμή τους σε σχέση με άλλες ομάδες, όπως οι «Bandidos». Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι «Freeway Riders» με 403 μέλη σε 37 παραρτήματα.Σε αντίθεση με το 2010, όταν ο λεγόμενος «πόλεμος των μοτοσικλετιστών» μεταξύ των Bandidos και των Hells Angels περιελάμβανε επανειλημμένα επιθέσεις με μαχαίρια και πυροβόλα όπλα, ο χώρος προσπαθεί τώρα να είναι λιγότερο προκλητικός. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες των λεσχών έχουν μειωθεί. Ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Ντούισμπουργκ το 2022, στο οποίο συμμετείχαν μοτοσικλετιστές και μέλη μιας οικογένειας από το περιβάλλον της συμμορίας, το επιβεβαίωσε με δραματικό τρόπο.Πηγή: ARD

