Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε και επίσημα το βρετανικό βασιλικό ζεύγος στον Λευκό Οίκο, καθώς η χθεσινή επίσκεψη ήταν ανεπίσημη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε για τον καιρό (έβρεχε στην Ουάσινγκτον), λέγοντας πως ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' έφερε μαζί του τον εξαιρετικό βρετανικό καιρό.

Είπε πως ο ίδιος και η σύζυγός του δεν θα ξεχάσουν ποτέ την περσινή επίσκεψή τους στο Κάστρο του Ουίνδσορ και ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα έχουν μια υπέροχη σύντομη διαμονή στις ΗΠΑ.

