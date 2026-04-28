Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε και επίσημα το βρετανικό βασιλικό ζεύγος στον Λευκό Οίκο, καθώς η χθεσινή επίσκεψη ήταν ανεπίσημη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε για τον καιρό (έβρεχε στην Ουάσινγκτον), λέγοντας πως ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' έφερε μαζί του τον εξαιρετικό βρετανικό καιρό.
Είπε πως ο ίδιος και η σύζυγός του δεν θα ξεχάσουν ποτέ την περσινή επίσκεψή τους στο Κάστρο του Ουίνδσορ και ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα έχουν μια υπέροχη σύντομη διαμονή στις ΗΠΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.