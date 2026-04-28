Ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν σήμερα πέντε Παλαιστίνιους, περιλαμβανομένου ενός εννιάχρονου αγοριού, στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Υγειονομικοί δήλωσαν ότι ισραηλινό drone σκότωσε το παιδί, τον Αντέλ αλ Νατζάρ, στην ανατολική Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του θύλακα, ενώ ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε όχημα στην Πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως είτε το ένα είτε το άλλο συμβάν.

Στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Νάσερ, συγγενείς έφθασαν για να αποχαιρετήσουν τη μικρή σαβανωμένη σορό του Νατζάρ.

Γυναίκες έκλαιγαν δίπλα στη σορό, που κείτονταν σε ένα μεταλλικό φορείο στο πάτωμα ,και άνδρες έκαναν μια ειδική προσευχή προτού τον μεταφέρουν στο κοιμητήριο για ταφή.

Το αγόρι μάζευε χαρτόκουτα τα οποία η οικογένεια χρησιμοποιεί στο μαγείρεμα, είπαν συγγενείς. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη Γάζα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023 και οι Παλαιστίνιοι διαμαρτύρονται για τους ισραηλινούς περιορισμούς στην είσοδο αερίου για μαγείρεμα.

«Δεν έχουμε αέριο. Μαζεύουμε χαρτόκουτα για μαγειρέψουμε, (τα παιδιά) θέλουν να φάνε∙ θέλουν να πιουν», δήλωσε μία συγγενής του αγοριού, η Σαμπρίν αλ Νατζάρ.

Η βία στη Γάζα επιμένει παρά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου του 2025, με το Ισραήλ να εξαπολύει σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων.

Τουλάχιστον 800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός σύμφωνα με ντόπιους υγειονομικούς, ενώ το Ισραήλ λέει ότι οι επιθέσεις μαχητών έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες την ίδια περίοδο.

«Δεν είναι ντροπή αυτό που μας συμβαίνει; Δεν είναι ντροπή ότι θάβουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα, μπροστά μας; Δεν είναι ντροπή; Μα τον Θεό, οι καρδιές μας ραγίζουν γι΄αυτά τα παιδιά», είπε άλλος συγγενής, ο Σουχάιμπ αλ Νατζάρ, στο νεκροτομείο.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Περισσότεροι από 72.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο 2023, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

