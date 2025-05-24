Γερμανία: Ο υπουργός Αμυνας δεν αποκλείει επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Η Γερμανία είναι πιθανόν να εξετάσει το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας μέχρι και το επόμενο έτος, εάν δεν προσελκύσει ικανό αριθμό εθελοντών στις ένοπλες δυνάμεις της, τονίζει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στη Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η Γερμανία επιδιώκει την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αλλά φαίνεται ότι δεν καταφέρνει να προσελκύσει αρκετούς στρατιώτες στις τάξεις του στρατού της. Σύμφωνα με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, τα επόμενα χρόνια θα χρειασθούν επιπλέον 100.000 στρατιώτες για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της Γερμανίας απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Οι Χριστιανοδημοκράτες που ηγούνται του κυβερνητικού συνασπισμού στον οποίο οι Σοσιαλδημοκράτες του Μπόρις Πιστόριους είναι ελάσσονες εταίροι, προωθούν την αύξηση των αμυντικών δαπανών και δηλώνουν ανοικτοί στην υποχρεωτική θητεία, που εγκαταλείφθηκε το 2011.

«Το μοντέλο μας βασίζεται κατ' αρχάς στην εθελοντική συμμετοχή», δηλώνει ο Πιστόριους στη συνέντευξή του στη γερμανική κυριακάτικη εφημερίδα που κυκλοφορεί από σήμερα.

«Αν έρθει η ώρα που θα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο δυναμικό από τις εθελοντικές κατατάξεις, τότε πιθανόν να αποφασίσουμε να κάνουμε τη θητεία υποχρεωτική», προσθέτει διευκρινίζοντας ότι νέο νομοσχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να κατατεθεί έως και την 1η Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

