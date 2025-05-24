X: Παγκόσμιο μπλακ άουτ, άγνωστοι μέχρι στιγμής οι λόγοι

Αποκαταστάθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου η λειτουργία του X του Ίλον Μασκ που είχε σημειωθεί για περίπου μια ώρα σύμφωνα με μαρτυρίες χρηστών και την ιστοσελίδα παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Ελλάδα.

Μόνο στις ΗΠΑ, υπήρξαν περισσότερα από 25.000 περιστατικά ατόμων που ανέφεραν προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τις 12:39 GMT (3:39 μ.μ. ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές συγκεντρώνοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστοι οι λόγοι του τεχνικού προβλήματος, με το X να έχει αντιμετωπίσει πάντως και στο παρελθόν ανάλογα προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

