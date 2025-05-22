Γερμανία: Αναπτύσσει για πρώτη φορά μετά το '40 μόνιμο στρατό εκτός συνόρων

Το Βερολίνο έσπασε το μεταπολεμικό «ταμπού», και αναπτύσσει για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1940 μόνιμο στρατό εκτός συνόρων, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε την Πέμπτη τη Λιθουανία για να σηματοδοτήσει την πρώτη μόνιμη ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας έναντι μιας εχθρικής Ρωσίας.

Wir stehen fest an der Seite unserer Partner im Baltikum. Gemeinsam sind wir entschlossen, unser NATO-Gebiet gegen jede Aggression zu verteidigen. Liebe Litauerinnen und Litauer, lieber @GitanasNauseda: Sie können sich auf uns, auf Deutschland verlassen. Darum bin ich heute hier. pic.twitter.com/Jgu1WtZ6kJ — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 22, 2025

Στη Λιθουανία έχουν εγκατασταθεί σταδιακά από το 2023 περίπου 4.800 στρατιώτες της Bundeswehr, και 200 πολιτικοί υπάλληλοι, και θα παραμείνουν εκεί τουλάχιστον έως το 2027, με στόχο την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την αποτροπή ενδεχόμενης ρωσικής επιθετικότητας.

Together with @Bundeskanzler Friedrich Merz, we inaugurated the 45th German Armoured Brigade in Lithuania.



This is a significant step for 🇱🇹🇩🇪 bilateral relations, security and defence cooperation.



Most importantly, it shows Germany’s resolve to secure NATO external borders in… pic.twitter.com/HBDbZDZasa — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 22, 2025

Η Γερμανία και οι εταίροι της «είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν το έδαφος του ΝΑΤΟ εναντίον κάθε επιθετικότητας», διεμήνυσε ο Φρίντριχ Μερτς από το Βίλνιους, όπου, σε μια συμβολική κίνηση, επισκέπτεται τις γερμανικές δυνάμεις στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Καθώς το πλήθος κυμάτιζε λιθουανικές, γερμανικές και ουκρανικές σημαίες ο Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, παρευρέθηκαν σε τελετή έναρξης του επίσημου σχηματισμού μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας με στόχο την προστασία της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς, ο πρώτος καγκελάριος που υπηρέτησε στη Bundeswehr, δήλωσε: «Στηρίζουμε σταθερά την Ουκρανία, αλλά προχωράμε μαζί ως Ευρωπαίοι, και παίζουμε, όποτε είναι δυνατόν, ως ομάδα με τις ΗΠΑ».

«Ο επιθετικός αναθεωρητισμός της Ρωσίας απειλεί όχι μόνο την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και την ασφάλεια της Ευρώπης και του ευρωατλαντικού χώρου», δήλωσε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι η κατάσταση στην Βαλτική παραμένει «πολύ τεταμένη». «Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Η ασφάλεια των συμμάχων μας είναι και δική μας ασφάλεια», διαβεβαίωσε τον λιθουανό πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα. Οι δύο ηγέτες και οι υπουργοί 'Αμυνας τω ν δύο χωρών θα επισκεφθούν αργότερα τις γερμανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην χώρα. «Δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη και πιο μόνιμη ανάπτυξη της Bundeswehr στην ανατολική Ευρώπη. Και θέλω να πω αυτό στον κόσμο: Αγαπητοί Λιθουανοί, μπορείτε να βασιστείτε στην Γερμανία», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσεις πιέσεις στα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, συχνά ξεχωρίζοντας τη Γερμανία στις κατηγορίες του για «αθέμιτη εκμετάλλευση» εις βάρος της Ουάσιγκτον.

In Lithuania we are taking the defence of NATO’s eastern flank into our own hands:

Together, Lithuanians and Germans show that we are ready to defend Europe’s freedom against any aggressor.

Germany stands by its responsibility. Today. Tomorrow. For as long as it takes. pic.twitter.com/mceeVAj0d7 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 22, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης προβληματίσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του στέλνοντας αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τη στάση του απέναντι στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα προκαλεί φόβους για τη δέσμευση των ΗΠΑ στην άμυνα του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για αναφορές ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει απόσυρση στρατευμάτων από την ήπειρο, ο Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι «δεν έχει καμία ένδειξη ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη».

Chancellor Merz and Defence Minister #Pistorius attended the activation ceremony for #Bundeswehr 45 Armoured Brigade in Vilnius today. The brigade will be permanently stationed in Lithuania and will be fully operational by 2027, with 4,800 soldiers and 200 civilian employees. 1/2 pic.twitter.com/Ai9BVJBV19 — Germany at NATO (@GermanyNATO) May 22, 2025

Η δέσμευση για την ασφάλεια της Βαλτικής έχει θέσει αρκετές προκλήσεις για τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης επαρκούς προσωπικού πρόθυμου να υπηρετήσει εκεί. Τον Ιανουάριο, η Ομοσπονδιακή Βουλή ψήφισε νομοθεσία που καθιστά την προοπτική πιο ελκυστική, συμπεριλαμβανομένων πιο ευέλικτων ωραρίων εργασίας και αυξημένων επιδομάτων και υπερωριών.

