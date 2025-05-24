Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε συνάντηση σήμερα Σάββατο, στην Κωνσταντινούπολη με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα.

Η συνάντηση Ερντογάν - αλ Σάρα, η οποία δεν είχε προαναγγελθεί, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της τουρκικής προεδρίας στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας Χαλούκ Γκιοργκιούν, ενώ από την πλευρά της Συρίας παρόν ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ Χασάν Σεϊμπανί και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται ως η «κινητήριος δύναμη» για την άρση των κυρώσεων της Δύσης κατά της Συρίας την οποία δεν επιθυμούσε το Ισραήλ, με τα τουρκικά ΜΜΕ να τονίζουν τη διάσταση αυτή.

Ο Ερντογάν δήλωσε στον Σύρο πρόεδρο ότι η Τουρκία χαιρετίζει τις αποφάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ για άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας, ανέφερε το γραφείο του.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «η κατοχή και η επιθετικότητα του Ισραήλ στο συριακό έδαφος είναι απαράδεκτες» και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε κάθε πλατφόρμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο X.

President Erdoğan meets with Syrian President Al-Sharaa https://t.co/CGbIdWHeB4 pic.twitter.com/naOVxg6pf6 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 24, 2025

Πηγή: skai.gr

