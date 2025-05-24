Εντείνεται η «επιχείρηση ανακατάληψης» στη Γάζα

Με πέντε μεραρχίες το Ισραήλ θα επιχειρήσει κατάληψη εκτεταμένων περιοχών στη Γάζα. Αύριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο νέος μηχανισμός διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Τις επόμενες μέρες θα τεθεί σε εφαρμογή το «εντατικό στάδιο», όπως χαρακτηρίζεται, της επιχείρησης ανακατάληψης της Γάζας με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών». Όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, στο στάδιο αυτό θα συμμετάσχουν συγχρόνως πέντε μεραρχίες, με στόχο την κατάληψη εδαφών στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Οι συντονισμένες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται από το τελευταίο 24άωρο και καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας στη βόρεια και νότια Γάζα. Σφοδρούς βομβαρδισμούς πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία στη συνοικία Αλ-Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, στην Τζαμπάλια, στα περίχωρα του Ντιρ Αλ-Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα του θύλακα και στον Νότο, στην ευρύτερη περιοχή του Χαν Γιούνις, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τα μέσα της εβδομάδας «κλειστή ζώνη επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τοπικές παλαιστινιακές πηγές, από τα μεσάνυχτα έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ πολίτες. Αυτό μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Αντίξοες οι συνθήκες διανομής βοήθειας

Αναμένεται από αύριο, Κυριακή, να τεθεί σε εφαρμογή ο ισραηλινός μηχανισμός διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους. Την κύρια ευθύνη για την διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης πρόκειται να αναλάβουν μισθοφόροι ιδιωτικών αμερικανικών εταιρειών ασφαλείας, που έχουν συμβληθεί με το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς επρόκειτο να αρχίσει από σήμερα, κάτι που δεν συνέβη, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους.

Όπως μεταδίδουν τα κρατικά ισραηλινά μέσα, οι κάτοικοι θα καλούνται να προμηθεύονται είδη πρώτης ανάγκης από τέσσερα σημεία διανομής. Δύο σημεία θα βρίσκονται στα περίχωρα της Ράφα, στη νότια Γάζα, και συγκεκριμένα στην νέα νεκρή ζώνη του «Άξονα Μοράγκ», τη διαμόρφωση της οποίας άρχισαν μονάδες του Σώματος Μηχανικού πριν από τρεις εβδομάδες. Τα άλλα δύο σημεία διανομής θα βρίσκονται στην κεντρική Γάζα, στη νεκρή ζώνη όπου βρίσκονταν παλαιότερα τα σημεία ελέγχου κατά μήκος του «Άξονα Νετσαρίμ», ο οποίος, ήδη από τον Μάρτιο του 2024 χώριζε την Γάζα σε βόρειο και νότιο τμήμα. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα ως προς την αντιμετώπιση πρακτικών δυσχερειών, που θεωρείται βέβαιο ότι θα προκύψουν, για την ασφάλεια των αμάχων που θα κληθούν να μετακινηθούν προς τα σημεία διανομής των ειδών πρώτης ανάγκης.

Πηγή: Deutsche Welle

