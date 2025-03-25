Σοκαρισμένη η Γαλλία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του μικρού Εμίλ Σολέιλ (Émile Soleil), ενός 2χρονου αγοριού που είχε εξαφανιστεί το 2023 από ένα χωριό που έμενε με τους παπούδες του στις Αλπεις και 9 μήνες αργότερα βρέθηκε η σορός του.

Η υπόθεση εξαφάνισης και θανάτου του μικρού Εμίλ είχε συγκλονίσει τότε την Γαλλία και σήμερα οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνελήφθησαν οι παππούδες του αγοριού, ο Φιλίπ και η Αν Βεντοβίνι, και οι δύο 59 ετών, ως ύποπτοι για φόνο και απόκρυψη της σορού.

Οι δύο παπούδες τέθηκαν υπό κράτηση σήμερα μαζί με δύο παιδιά τους, θείους του μικρού Εμίλ. Είναι οι πρώτες συλλήψεις για την υπόθεση εδώ και 2 χρόνια.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Émile Soleil.



Le procureur de la République a annoncé ce mardi, le placement en garde à vue de quatre membres de la famille du petit Émile, dont ses grands-parents. Il s’agit des premières gardes à vue depuis le début de cette affaire. pic.twitter.com/PTgP6TwJL4 — Paris Match (@ParisMatch) March 25, 2025

Ο μικρός Εμίλ ήταν δυόμιση ετών όταν εξαφανίστηκε τον Ιούλιο του 2023 από το εξοχικό του παππού και της γιαγιάς του στο μικρό χωριουδάκι Le Haut-Vernet. Δύο γείτονες τον είδαν τελευταία φορά να περπατά μόνος σε έναν δρόμο ενώ η μητέρα και ο πατέρας του έλειπαν την ημέρα της εξαφάνισής του.

Εννέα μήνες μετά την εξαφάνισή του, ένας περαστικός ανακάλυψε ένα παιδικό κρανίο και οστά, περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό.

Τότε οι αρχές έκαναν λόγο για «μια πτώση, ανθρωποκτονία ή δολοφονία». Η αστυνομία αργότερα βρήκε περισσότερα οστά και αντικείμενα από τα ρούχα του αγοριού.

Σήμερα, η γαλλική αστυνομία έκανε έφοδο στη μόνιμη κατοικία της οικογένειας, κοντά στη Μασσαλία, και συνέλαβε τους παππούδες και δύο από τα 10 παιδιά τους, δηλαδή δύο από τους 9 θείους του Εμίλ.

Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» και «απόκρυψη πτώματος», αναφέρεται σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς της Αιξ-αν-Προβάνς.

🚨🇫🇷 REBONDISSEMENTS DANS L’AFFAIRE DU PETIT ÉMILE ! Les grands-parents de l’enfant ont été placés en garde à vue pour « HOMICIDE VOLONTAIRE » et « RECEL DE CADAVRE ». Deux autres membres de la famille ont été interpellés. pic.twitter.com/KG7MLQh7zQ — Focus (@FocusFR_) March 25, 2025

Πηγή: skai.gr

