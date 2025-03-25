Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν στη Συρία έναν κατάλογο με όρους που θέλουν να εκπληρώσει η «κυβέρνηση» της Δαμασκού, με αντάλλαγμα τη μερική ελάφρυνση των κυρώσεων, μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Η Αναπληρώτρια Βοηθός Γραμματέας των ΗΠΑ για το Λεβάντε και τη Συρία, Νατάσα Φραντσέσκι, έδωσε τη λίστα των αιτημάτων στον yπουργό Εξωτερικών της Συρίας Asaad al-Shibani σε μια προσωπική συνάντηση στο περιθώριο μιας διάσκεψης χορηγών της Συρίας στις Βρυξέλλες στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το Reuters.

Μεταξύ των όρων που έθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καταστροφή από τη Συρία των εναπομεινάντων αποθεμάτων χημικών όπλων και η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δήλωσαν δύο Aμερικανοί αξιωματούχοι.

Ένας ακόμη όρος είναι να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι μαχητές δεν θα εγκατασταθούν σε ανώτερους ρόλους στην κυβερνητική δομή της Συρίας.

Η Συρία έχει ήδη διορίσει ορισμένους ξένους πρώην αντάρτες, συμπεριλαμβανομένων Ουιγούρων, ενός Ιορδανού και ενός Τούρκου, στο υπουργείο Άμυνας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Ουάσιγκτον ζήτησε επίσης από τη Συρία να διορίσει έναν σύνδεσμο για να βοηθήσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βρουν τον Austin Tice, τον Αμερικανό δημοσιογράφο που χάθηκε στη Συρία πριν από μια δεκαετία.

Σε αντάλλαγμα για την εκπλήρωση όλων των αιτημάτων, η Ουάσιγκτον θα παράσχει κάποια ελάφρυνση των κυρώσεων, ανέφεραν έγκυρες πηγές στο Reuters, χωρίς να διευκρινίσουν ποιες ή σε τι ποσοστό θα φτάσουν οι «ελαφρύνσεις» των κυρώσεων κατά της Συρίας.



