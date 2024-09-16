Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 6:00 (τοπική ώρα) στην Κολωνία, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας εργαζόμενος στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με την Kölner Stadt Anzeiger, η έκρηξη σημειώθηκε στο Vanity Club, στην περιοχή «Ringen», γνωστή και ως «μίλι του πάρτι», και υπάρχει βίντεο στο οποίο διακρίνεται ένα άτομο με κουκούλα να τοποθετεί μια τσάντα στην είσοδο του κλαμπ. Λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να την αποφεύγουν. «Αυτό είναι τρόμος για την Κολωνία. Κάποιος πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, παρότι πρέπει να είχε δει ότι υπήρχαν άνθρωποι εκεί», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται ακόμη γραφεία και καταστήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.