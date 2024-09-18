Το Δικαστήριο της ΕΕ ακυρώνει πρόστιμο 1,49 δισ. ευρώ στην Google

Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ακύρωσε το πρόστιμο του 1,49 δισ. ευρώ που είχε επιβληθεί το 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Google για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην online διαφήμιση.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε, κρίνοντας την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, ότι «ακυρώνει την απόφαση της Κομισιόν στο σύνολό της» με την αιτιολογία ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ «διέπραξε σφάλματα» στην αξιολόγησή του.

Η Κομισιόν δύναται να εφεσιβάλει την απόφαση.

Η υπόθεση αφορά τη διαφημιστική εταιρεία Google AdSense.

Τον Μάρτιο 2019, η Κομισιόν αποφάσισε την επιβολή προστίμου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ κατά του τεχνολογικού ομίλου που κατηγορήθηκε ότι επέβαλε περιοριστικές ρήτρες σε συμβόλαια με ιστοσελίδες. Στόχος, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, να εμποδισθούν ανταγωνιστές της Google AdSense να ποστάρουν δική τους διαφήμιση.

Η εταιρεία Mountainview αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε σήμερα.

Στην απόφασή του το Δικαστήριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο «επιβεβαιώνει την πλειονότητα των αξιολογήσεων της Κομισιόν», αλλά ακυρώνει το πρόστιμο «με το αιτιολογικό ότι παρέλειψε να λάβει υπ' όψιν το σύνολο των συντρεχουσών συνθηκών στην εκτίμηση της διάρκειας των συμβατικών ρητρών τις οποίες χαρακτήρισε καταχρηστικές».

Για την Κομισιόν, η παράβαση διαπιστώθηκε για χρονική περίοδο δέκα ετών ανάμεσα στο 2006 και το 2016, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε την έρευνά της μετά την πρώτη προσφυγή πελάτη το 2010.

Από τον Σεπτέμβριο 2016, η Google κατήργησε εκατοντάδες ρήτρες στα συμβόλαιά της ώστε να συμμορφωθεί προς τους κανόνες περί ανταγωνισμού.

Η σημερινή πρωτόδικη απόφαση ανακοινώνεται μόλις οκτώ ημέρες μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επικυρώνει τελεσιδίκως άλλο πρόστιμο κατά της Google, ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, για πρακτικές που αντιβαίνουν στους κανόνες του ανταγωνισμού στην αγορά των εργαλείων σύγκρισης τιμών, έπειτα από επτά χρόνια δικαστικής μάχης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Google κατέστησε επί χρόνια πρακτικά αόρατους του ανταγωνιστές της υπηρεσίας της Google Shopping.

Συνολικά, πρόστιμα ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν επιβληθεί στην Google για παραβιάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού.

Εκτός του εργαλείου σύγκρισης τιμών και της διαφημιστικής εταιρείας, η Google παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ως προς το Android σύστημα εκμετάλλευσης για κινητά τηλέφωνα. Το πρόστιμο ρεκόρ που επιβλήθηκε από τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο 2018 ανέρχεται σε 4,34 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν και μειώθηκε στα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, παραμένει το υψηλότερο πρόστιμο που έχει ποτέ επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τοποτηρητή των κανόνων του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Google έχει εφεσιβάλει και αυτήν την απόφαση.

Ο καλιφορνέζικος κολοσσός βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ. Από τη Δευτέρα αντιμετωπίζει τη δεύτερη μεγάλη δίκη του, με την αμερικανική κυβέρνηση που κατηγορεί την Google ότι πνίγει τον ανταγωνισμό στην online διαφήμιση.

