Η δεξιά κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από την ΕΕ να εξαιρεθεί από τους κανόνες για τη μετανάστευση ώστε να μπορέσει να περιορίσει τις ανεπιθύμητες αφίξεις.

«Μόλις ενημέρωσα την @EU_commission ότι θέλω εξαίρεση της Ολλανδίας για το μεταναστευτικό μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης. Είναι ανάγκη να αναλάβουμε και πάλι εμείς την πολιτική μας για το άσυλο!», ανέφερε μέσω του X η υπουργός Μετανάστευσης Μαρζολάιν Φάμπερ.

Στην εξουσία από τον Ιούλιο, η κυβέρνηση με επικεφαλής το εθνικιστικό κόμμα PVV του Γκέερτ Βίλντερς σχεδιάζει να κηρύξει κατάσταση εθνικής κρίσης για το μεταναστευτικό, κάτι που θα της επιτρέψει να εφαρμόζει ελέγχους χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Οι Βρυξέλλες αναμένεται να αντιδράσουν, σημειώνει το Ρόιτερς, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ολλανδίας, είχαν συμφωνήσει το Δεκέμβριο 2023 σε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση με ισχύ για όλο το συνασπισμό.

«Δεν μπορείς να εξαιρεθείς από ψηφισμένη νομοθεσία στην ΕΕ, αυτό είναι γενική αρχή», είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στη στάση της Ολλανδίας, ο εκπρόσωπος της ΕΕ Ερίκ Μαμέρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, η Ολλανδία δέχθηκε το 2023 δύο αιτήσεις ασύλου ανά 1.000 κατοίκους και η αναλογία αυτή είναι ο μέσος όρος του συνασπισμού. Δέκα κράτη μέλη είχαν υψηλότερη αναλογία.

Εντούτοις, έπειτα από χρόνια δημοσιονομικών περικοπών, το μοναδικό κέντρο καταγραφής αιτούντων άσυλο στη χώρα είναι υπερπλήρες, με αποτέλεσμα κατά διαστήματα εκατοντάδες άνθρωποι να κοιμούνται στο ύπαιθρο.

