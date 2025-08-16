Γερμανία: «Μαύρη Παρασκευή» η χθεσινή συνάντηση στην Αλάσκα

Ως «Μαύρη Παρασκευή» περιέγραψε τη χθεσινή ημέρα και τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει εκεχειρία ή σοβαρές συνέπειες».

«Αντ' αυτού, υπήρξε πρόσκληση για τον (Ντόναλντ) Τραμπ στη Μόσχα. Αυτό έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το σκάνδαλο γύρω από την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο κ. Κιζεβέτερ πριν από λίγη ώρα στο πρωινό μαγκαζίνο του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μια ισχυρότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέτρεψε στον ρώσο ηγέτη να εμφανιστεί στη διεθνή σκηνή «ως ίσος», σχολίασε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και πρόσθεσε: «Φαίνεται αποκατεστημένος ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να επιστρέψουν τα παγωμένα στην Δύση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.