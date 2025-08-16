Λογαριασμός
Ουσάκοφ: Το ζήτημα της τριμερούς συνόδου (Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι) δεν έχει ακόμη συζητηθεί

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός συνεργάτης το Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πότε ο Πούτιν θα συναντηθεί ξανά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ

Ουσάκοφ

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός συνεργάτης το Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πότε ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί ξανά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Ακόμη, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, σημείωσε ότι το ζήτημα της τριμερούς συνόδου (σ.σ. Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι) δεν έχει ακόμη συζητηθεί.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιούρι Ουσάκοφ Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ Σύνοδος Κορυφής Αλάσκα
