Μεντβέντεφ: Η σύνοδος Πούτιν - Τραμπ πέδειξε ότι είναι εφικτές οι διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις

Ο Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ, «απέδειξε ότι είναι εφικτές οι διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ αντίστοιχα, «απέδειξε ότι είναι εφικτές οι διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις», ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

