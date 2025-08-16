Μεντβέντεφ: Η σύνοδος Πούτιν - Τραμπ πέδειξε ότι είναι εφικτές οι διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ αντίστοιχα, «απέδειξε ότι είναι εφικτές οι διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις», ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

