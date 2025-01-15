Έως και 300.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία εκτιμάται ότι θα κινδυνεύσουν, εάν ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του για την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα την Süddeutsche Zeitung, η οποία δημοσιεύει σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Μακροοικονομίας και Επιχειρηματικότητας ΙΜΚ, σε περίπτωση που ο κ. Τραμπ προχωρήσει στην επιβολή δασμών από 10% έως 20% και άλλες χώρες απαντήσουν επίσης με την επιβολή αντιδασμών, περίπου 300.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία κινδυνεύουν να χαθούν. Ακόμη και εάν οι δασμοί περιοριστούν στο χαμηλότερο ύψος αυτών που έχει κατά καιρούς ανακοινώσει ο εκλεγμένος πρόεδρος, οι χαμένες θέσεις εργασίας δεν θα είναι λιγότερες από 200.000.

Σύμφωνα ακόμη με το Ινστιτούτο Prognos, 1,2 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στη Γερμανία εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Ο αριθμός αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των θέσεων εργασίας οι οποίες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τις εξαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

