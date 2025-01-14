Γερμανία: Το AfD προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με τη διανομή πλαστών εισιτηρίων απέλασης σε μετανάστες

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη Γερμανία, αφού ένα τοπικό τμήμα του κόμματος στη νοτιοδυτική πόλη Καρλσρούη διένειμε χιλιάδες πλαστά αεροπορικά εισιτήρια σε μετανάστες για να απελαθούν στην «ασφαλή χώρα καταγωγής» τους, σύμφωνα με το Politico.

«Στην πατρίδα σας είναι επίσης ωραία», έγραφαν τα φυλλάδια, τα οποία έγραφαν ως ημερομηνία αναχώρησης την 23η Φεβρουαρίου, την ημέρα των εθνικών εκλογών στη Γερμανία.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα καθώς οι ηγέτες του κόμματος υιοθετούν όλο και περισσότερο ριζοσπαστικές προτάσεις για μαζική απέλαση των μεταναστών. Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου του κόμματος το Σαββατοκύριακο, η υποψήφια καγκελάριος του AfD Άλις Βάιντελ δήλωσε ότι το κόμμα θα θεσπίσει «επαναπροωθήσεις μεγάλης κλίμακας» αν έρθει στην εξουσία.

«Αν είναι να το λέμε επαναπατρισμός, τότε ας το λέμε έτσι», δήλωσε η Βάιντελ υπό χειροκροτήματα.

«Μόνο ο επαναπατρισμός μπορεί ακόμα να σώσει τη Γερμανία», έγραφαν τα πλαστά αεροπορικά εισιτήρια, σύμφωνα με μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό ως πιθανή περίπτωση υποκίνησης μίσους, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SWR. Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι τα πλαστά εισιτήρια διανεμήθηκαν σε γειτονιές με μεγάλο αριθμό μεταναστών. Το κόμμα, ωστόσο, διέψευσε ότι στόχευσε ειδικά τις γειτονιές των μεταναστών.

«Το προεκλογικό φυλλάδιο διανέμεται επί του παρόντος στην Καρλσρούη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό και χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές ή περιορισμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τμήμα του AfD στην Καρλσρούη. «Σκοπός του είναι να καταστήσει τους ψηφοφόρους ενήμερους για τις προτάσεις μας στον τομέα αυτό, οι οποίες συνάδουν πλήρως με τη νομική κατάσταση». Το μήνυμα για την απέλαση απευθυνόταν σε άτομα που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, ανέφερε επίσης.

Τα πλαστά εισιτήρια προκάλεσαν αναστάτωση μεταξύ των κυρίαρχων πολιτικών ηγετών στη Γερμανία.

«Κανείς δεν θα έρθει στη Γερμανία αν έχει την αίσθηση ότι εδώ κυριαρχεί ο ρατσισμός, και αυτό είναι καθαρός ρατσισμός», δήλωσε την Τρίτη ο υποψήφιος καγκελάριος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας έχει χαρακτηρίσει το AfD ως ύποπτη εξτρεμιστική οργάνωση. Παρά το γεγονός αυτό, το κόμμα βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων σε εθνικό επίπεδο, έχοντας σημειώσει σημαντική αύξηση της υποστήριξής του τους τελευταίους μήνες.

Μόλις πριν από έναν χρόνο, το κόμμα έγινε αντικείμενο μαζικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη Γερμανία, αφού ένα ρεπορτάζ του Correctiv αποκάλυψε ότι πολιτικοί του AfD ήταν παρόντες σε μια συνάντηση ακροδεξιών εξτρεμιστών, στην οποία συζητήθηκε ένα σχέδιο για την απέλαση μεταναστών και «μη αφομοιωμένων πολιτών».

Αν και οι διαδηλώσεις φάνηκε να πλήττουν το κόμμα στις δημοσκοπήσεις εκείνη την εποχή, έκτοτε έχει ανακάμψει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.