Περισσότερα από 60 γερμανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter), εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τον τρόπο λειτουργίας της, ειδικά μετά τη διαδικτυακή συζήτηση του ιδιοκτήτη της, του Ίλον Μασκ, με την αρχηγό της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ. Να καταργήσουν τους λογαριασμούς τους στο «Χ» αποφάσισαν επίσης συνδικάτα εργαζομένων και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

«Ο προσανατολισμός της πλατφόρμας έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αξίες των πανεπιστημίων, όπως ο κοσμοπολιτισμός και η επιστημονική ακεραιότητα», αναφέρουν τα πανεπιστήμια στην ανακοίνωσή τους και επισημαίνουν ότι οι αλλαγές στον αλγόριθμο του "Χ" ενισχύουν το ακροδεξιό λαϊκιστικό περιεχόμενο και ταυτόχρονα τον περιορισμό της εμβέλειας του διαφορετικού περιεχομένου. «Η αποχώρησή μας υπογραμμίζει την δέσμευσή μας για επικοινωνία βασισμένη στα γεγονότα και ενάντια στις αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Οι αξίες που προάγουν την διαφορετικότητα, την ελευθερία και την επιστήμη δεν είναι πλέον παρούσες στην πλατφόρμα», αναφέρουν τα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, τα πανεπιστήμια Χαϊδελβέργης, Μούνστερ, WRTH του 'Ααχεν, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Viadrina της Φρανκφούρτης στον Όντερ και το Πανεπιστήμιο του Ντίσελντορφ, το οποίο είχε και την πρωτοβουλία της «εξόδου» από την πλατφόρμα.

Στο ίδιο πνεύμα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Ver.di για τον τομέα των υπηρεσιών και GEW (Σωματείο Εκπαίδευσης και Επιστήμης) ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το «Χ», επικρίνοντας τον τρόπο λειτουργίας του «για την εχθρότητα προς τη δημοκρατία και για την παραπληροφόρηση». Σε κοινή δήλωσή τους τα συνδικάτα περιγράφουν την πλατφόρμα ως «φόρουμ για τη διάδοση ακροδεξιών ιδεών και την υποκίνηση μίσους» και επισημαίνουν ότι η συζήτηση Μασκ-Βάιντελ αποτέλεσε «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Την αποχώρησή του από το «Χ» ανακοίνωσε και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, χωρίς ωστόσο να την αιτιολογήσει. Στο εξής οι ανακοινώσεις του θα δημοσιοποιούνται μέσω της υπηρεσίας «Mastodon».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.