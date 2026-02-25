Η Γερμανία καλεί το Ιράν να σταματήσει να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και να σταματήσει να αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ενόψει του νέου συνομιλιών στη Γενεύη.

«Αναμένουμε από το Ιράν να αδράξει την ευκαιρία να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στη Γενεύη, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να έχουν προγραμματίσει συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

