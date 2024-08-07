Λογαριασμός
Υεμένη: Τουλάχιστον 45 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές - Δείτε βίντεο

Οι κατακλυσμιαίες βροχές και πλημμύρες στο Μακμπάνα, στην επαρχία Ταΐζ (νοτιοδυτικά), τη 2α Αυγούστου, έπληξαν περίπου 10.000 ανθρώπους και προκάλεσαν 15 θανάτους

Υεμένη

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Υεμένη τις τελευταίες ημέρες σε πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, βάσει των στοιχείων που δημοσίευσαν σήμερα μια υπηρεσία του ΟΗΕ και ένας τοπικός αξιωματούχος.

«Οι κατακλυσμιαίες βροχές και πλημμύρες στο Μακμπάνα, στην επαρχία Ταΐζ (νοτιοδυτικά), τη 2α Αυγούστου, έπληξαν περίπου 10.000 ανθρώπους και προκάλεσαν 15 θανάτους», έγραψε στο Χ το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ Καχίμ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Χοντέιντα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, έκανε λόγο, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση, για έναν απολογισμπό 30 νεκρών και 5 αγνοουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

