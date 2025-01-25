Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε περισσότερες από 60 πόλεις της Γερμανίας εναντίον της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), του ακροδεξιού λαϊκισμού και ζητώντας από τα δημοκρατικά κόμματα να μην συνεργαστούν μετεκλογικά με την AfD.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Βερολίνο τουλάχιστον 35.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου και κρατώντας κεριά και φανάρια έστειλαν το μήνυμά τους «κατά της στροφής της χώρας προς τα δεξιά», με συνθήματα κατά της συνεργασίας των υπόλοιπων κομμάτων με την AfD. «Διαφορετικά, θα ακολουθήσει εξέγερση των αξιοπρεπών», φώναζαν οι διαδηλωτές. Ο Κρίστοφ Μπάουτς, επικεφαλής της οργάνωσης Campact, η οποία συνδιοργάνωσε την διαδήλωση μαζί με τις «Παρασκευές για το Μέλλον» και την οργάνωση «Γονείς κατά της Ακροδεξιάς», τόνισε ότι «τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να βοηθήσουν ώστε να αντέξει το "τείχος πυρός" και να μην συνεργαστούν με την AfD» και, απευθυνόμενος συγκεκριμένα στον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε ότι «εάν επιδιώκει πλειοψηφία με την AfD για τα θέματα μετανάστευσης, θα ακολουθήσει εξέγερση των αξιοπρεπών σε αυτή τη χώρα».

Στην διαδήλωση συμμετείχε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Συνόδου των Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γερμανίας Άννα-Νικόλ Χάινριχ, η οποία τόνισε ότι «ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους την ίδια αξιοπρέπεια και για αυτό δεν θα μείνουμε σιωπηλοί όταν οι άνθρωποι αποκλείονται, δέχονται επιθέσεις ή απειλές και αντιστεκόμαστε σε όποιον επιτίθεται στην δημοκρατία». Σημείωσε επίσης ότι οι εκκλησίες παραμένουν καταφύγιο και κάλεσε τους πολιτικούς να μην διαστρεβλώνουν τα γεγονότα κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα και στην Κολωνία, με την συμμετοχή και του ομοσπονδιακού υπουργού Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ (SPD), ενώ συγκέντρωση 3.000 ατόμων πραγματοποιήθηκε στο Ασάφενμπουργκ, όπου την περασμένη Πέμπτη ένας Αφγανός σκότωσε με μαχαίρι ένα αγοράκι 2 ετών και έναν 41χρονο άνδρα ο οποίος επιχείρησε να τον εμποδίσει. «Το Ασάφενμπουργκ είναι πολύχρωμο», έγραφαν τα πανό. Στην πόλη Χάλε της Σαξονίας-'Ανχαλτ, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της AfD με ομιλητές τους προέδρους Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, περίπου 10.000 διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Η αστυνομία περιφρουρούσε τις συγκεντρώσεις με ισχυρές δυνάμεις και συνδρομή από τα γειτονικά κρατίδια.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μούνστερ, στην Καρλσρούη και το Ρέγκενσταουφ και σε άλλες πόλεις, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Αμβούργο και αλλού. Πριν από έναν χρόνο είχαν γίνει και πάλι μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς, με αφορμή την αποκάλυψη της μυστικής συνάντησης στελεχών της AfD με νεοναζί στο Πότσνταμ του Βρανδεμβούργου, με αντικείμενο το σχέδιο αναγκαστικής απέλασης περίπου 2 εκατομμυρίων μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

