Στη Βαγδάτη ο Χακάν Φιντάν – Ζήτησε από το Ιράκ να κηρύξει το ΡΚΚ τρομοκρατική οργάνωση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ζήτησε σήμερα, Κυριακή, από τον ομόλογό του του Ιράκ Φουάντ Χουσεΐν να χαρακτηρίσει η Βαγδάτη την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ τρομοκρατική οργάνωση.

Πέρυσι το Ιράκ, κατόπιν πιέσεως της Τουρκίας, είχε θέσει εκτός νόμου το ΡΚΚ στην επικράτεια της χώρας, δεν το είχε χαρακτηρίσει ωστόσο τρομοκρατική οργάνωση. Μέλη του ΡΚΚ, που διεξάγει ένοπλη δράση κατά της Τουρκίας περισσότερα από 40 χρόνια, έχουν βρει καταφύγιο στο Βόρειο Ιράκ, όπου οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν συνεχώς στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η επίσκεψη Φιντάν στην Βαγδάτη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της δολοφονίας, στις 24 Ιανουαρίου, δύο Ιρακινών συνοριοφυλάκων, στο Ντοχούκ, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Η 'Αγκυρα επιρρίπτει την ευθύνη για την επίθεση στο ΡΚΚ. «Είναι σαφές ότι η τρομοκρατική οργάνωση PKK αποτελεί κοινή απειλή για την εθνική ασφάλεια τόσο της Τουρκίας όσο και του Ιράκ και ότι παραβιάζει την κυριαρχία του Ιράκ. Αυτή η τελευταία επίθεση αποκάλυψε για άλλη μια φορά το πραγματικό πρόσωπο της τρομοκρατικής οργάνωσης», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στη Βαγδάτη σήμερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ιρακινό ομόλογό του ότι «η τρομοκρατική οργάνωση PKK παραβιάζει την κυριαρχία του Ιράκ και αποτελεί σοβαρή απειλή για την εθνική του ασφάλεια» και υποστήριξε ότι «το ΡΚΚ έχει στόχο τόσο την Τουρκία, όσο και το Ιράκ και τη Συρία».

«Για το μέλλον της περιοχής μας και την ευημερία των λαών μας, πρέπει να διεξάγουμε κοινό αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Πρέπει να συνδυάσουμε όλα μας τα μέσα και να εξαλείψουμε και το Ισλαμικό Κράτος και το PKK. Η απώτερη προσδοκία μας από το Ιράκ είναι να αναγνωρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση το PKK, το οποίο το έχει ήδη θέσει εκτός νόμου. Στις σημερινές μας συνομιλίες εξετάσαμε αυτό το θέμα», τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να μεσολαβήσει στην αποκατάσταση των διαύλων μεταξύ της Βαγδάτης και της Δαμασκού. «Οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ του Ιράκ και της Συρίας θα είναι πολύ επωφελείς τόσο για τις δύο αυτές χώρες όσο και για την περιοχή μας» ανέφερε, εκφράζοντας την επιθυμία της 'Αγκυρας «να δημιουργηθούν στενές σχέσεις μεταξύ του Ιράκ και της νέας κυβέρνησης στη Συρία».

Για τις εξελίξεις στη Γάζα επισήμανε την ανάγκη «να είναι μόνιμη η εκεχειρία και να τερματιστεί η επιθετική πολιτική του Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση ήταν οι εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως αυτές στη Συρία.

«Υπάρχει συναίνεση μεταξύ των δύο χωρών και αφορούσε το τι πρέπει να γίνει στη Συρία. Συζητήσαμε επίσης σήμερα το θέμα της ασφάλειας. Συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη νέα συριακή κυβέρνηση όσον αφορά το Ισλαμικό Κράτος και την ασφάλεια στα σύνορα» δήλωσε ο Φουάντ Χουσεΐν, προαναγγέλλοντας ότι θα υπάρξουν και νέες επαφές μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ατζέντα Φιντάν και Χουσεΐν βρέθηκε επίσης και το σχέδιο του λεγόμενου αναπτυξιακού δρόμου, του εμπορικού διαδρόμου που θα ξεκινάει από τη Βασόρα στον Περσικό Κόλπο και θα καταλήγει στην Τουρκία, η εναλλακτική τουρκική πρόταση στον IMEC (Οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης).

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «το έργο αυτό προσφέρει μια πολύ πολύτιμη και βιώσιμη ευκαιρία συνεργασίας για την περιοχή μας στη βάση της περιφερειακής ιδιοκτησίας και της προσέγγισης αμοιβαίου οφέλους (win-win). Σήμερα, συζητήσαμε επίσης τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ταχεία υλοποίηση του έργου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

