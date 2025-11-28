Γερμανία: Η βουλή θα εγκρίνει νέο εξοπλιστικό πακέτο 2,6 δισ. ευρώ

Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς προχωρά σε ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα εξοπλισμών των τελευταίων ετών, με την Bundestag να ετοιμάζεται να εγκρίνει νέα στρατιωτικά προγράμματα άνω των από 2,6 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με εμπιστευτική λίστα που είδε το Politico.

Οι εγκρίσεις, που αναμένεται να δοθούν την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτούν έναν ακόμη ευρύ γύρο προμηθειών, καθώς το Βερολίνο αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και επανεκκινεί την αμυντική βιομηχανία του.

Το πακέτο των 11 σημείων καλύπτει σχεδόν κάθε στρατιωτικό τομέα: drones, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα στρατιωτών, οχήματα logistics και κρίσιμες αναβαθμίσεις ραντάρ.

Για την κυβέρνηση του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, αυτό αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη μετατροπή της Bundeswehr σε μια πλήρως πολεμικά έτοιμη δύναμη, ενώ παράλληλα προσφέρει στους Γερμανούς κατασκευαστές μια πιο σταθερή ροή μακροπρόθεσμων παραγγελιών.

Κάποια από τα μεγαλύτερα ποσά κατευθύνονται στα drones.

Οι βουλευτές θα εγκρίνουν περίπου 68 εκατ. ευρώ για το Uranos KI, ένα δίκτυο αναγνώρισης βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο αναπτύσσεται σε ανταγωνιστικές εκδόσεις από την Airbus Defence and Space και τη γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing. Άλλα 86 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν για τη διατήρηση του γερμανικού Heron TP, που λειτουργεί από την Airbus DS Airborne Solutions και βασίζεται στο ισραηλινό Heron TP, σε υπηρεσία μέχρι τη δεκαετία του 2030. Περίπου 16 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο Aladin, ένα drone βραχέος βεληνεκούς για αναγνώριση, που αναπτύχθηκε από τη νεοσύστατη εταιρεία Quantum Systems με έδρα το Μόναχο.

Η αεροπορική ισχύς ενισχύεται επίσης σημαντικά.

Οι βουλευτές πρόκειται να εγκρίνουν περίπου 445 εκατ. ευρώ για μια νέα παρτίδα πυραύλων Joint Strike Missiles, που κατασκευάζονται από τη νορβηγική Kongsberg Defence & Aerospace και προορίζονται για την ενσωμάτωση στον στόλο των επερχόμενων γερμανικών F-35A της Lockheed Martin. Ξεχωριστά συμβόλαια ύψους 37 εκατ. ευρώ θα αντικαταστήσουν απαρχαιωμένα εξαρτήματα ραντάρ στα μαχητικά Eurofighter.

Τα ναυτικά ελικόπτερα NH90, που κατασκευάζονται από τη NHIndustries, μια κοινοπραξία των Airbus Helicopters, Leonardo και Fokker, θα εξοπλιστούν με μια παράλληλη αναβάθμιση ραντάρ, καθώς το μοντέλο επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα μετά τη διευθέτηση από τη Νορβηγία μιας μακρόχρονης διαμάχης διαθεσιμότητας με τον κατασκευαστή.

Για τον εξοπλισμό στρατιωτών, η Bundeswehr θα δοαθέσει σχεδόν 760 εκατ. ευρώ για τα νέα τυφέκια G95 της Heckler & Koch, σχεδόν 490 εκατ. ευρώ για μονάδες λέιζερ/φακού που προμηθεύει η Rheinmetall Soldier Electronics, και περίπου 140 εκατ. ευρώ για συστήματα επικοινωνίας με ακουστικά, τα οποία παράγονται από τη Rheinmetall Electronics με βασικούς υπεργολάβους τις 3M και CeoTronics.

Και, ως ένδειξη της προσπάθειας του Βερολίνου να ξαναχτίσει τις στρατιωτικές του υποδομές σε μεγάλη κλίμακα, οι βουλευτές θα εγκρίνουν περίπου 380 εκατ. ευρώ για στρατιωτικά φορτηγά από τη Mercedes-Benz και περίπου 175 εκατ. ευρώ για βαρέα ρυμουλκούμενα μεταφοράς αρμάτων, που κατασκευάζονται από την DOLL. Τα συμβόλαια αυτά ενισχύουν άμεσα τη γερμανική αμυντική βιομηχανία, καθώς το Βερολίνο πιέζει τη βιομηχανία να παραδίδει με ταχύτητες «πολεμικού χρόνου».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.