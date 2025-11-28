Το Χειμερινό Αυγό, ένα από τα πιο εκθαμβωτικά δημιουργήματα του Faberge, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή.

Το κομψοτέχνημα του θρυλικού κοσμηματοπώλη της Αυτοκρατορικής Ρωσίας θα βγει στο σφυρί από τον οίκο Christie's και αναμένεται να καταρρίψει άλλο ένα ρεκόρ τιμής πώλησης.

Το αυγό του 1913, ήταν το πασχαλινό δώρο του Τσάρου Νικόλαου Β' στη μητέρα του, Δάγμαρ της Δανίας, (μετέπειτα Μαρία Φιόντοροβνα).

Το μοναδικό Faberge αναμένεται να πιάσει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λίρες (26 εκατομμύρια δολάρια).

Σκαλισμένο σε κρύσταλλο, χαραγμένο στο εσωτερικό με σχέδιο παγετού και τοποθετημένο σε μια βάση που μοιάζει με λιωμένο πάγο, διαθέτει πάνω από 4.500 διαμάντια κομμένα σε ροζ χρώμα, τοποθετημένα μέσα σε μοτίβα νιφάδων χιονιού από πλατίνα.

Στο εσωτερικό του κρύβει ένα «πολύτιμο» μπουκέτο, επίσης από πλατίνα και πολύτιμους λίθους.

«Το Χειμερινό Αυγό είναι πραγματικά ένα από τα πιο σπάνια αντικείμενα που μπορείτε να βρείτε», δήλωσε η Margo Oganesian, του οίκου Christie's ενόψει της δημοπρασίας.

Ο Φαμπερζέ δημιούργησε 50 Αυτοκρατορικά Πασχαλινά Αυγά για την οικογένεια Ρομανόφ της Ρωσίας σε μια περίοδο 31 ετών.

Από αυτά, μόνο 43 έχουν καταγραφεί.

«Από αυτά τα 43, μόνο επτά έχουν απομείνει σε ιδιωτικά χέρια, οπότε αυτό δείχνει πόσο σπάνιο και πόσο σημαντικό είναι το Χειμερινό Αυγό», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του οίκου.



