Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς άσκησε σήμερα κριτική στην επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα.

Ο Μερτς τόνισε ότι μετά την προηγούμενη επίσκεψη του Όρμπαν στη ρωσική πρωτεύουσα, τον Ιούλιο του 2024, εντάθηκαν οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Η επίσκεψη αυτή είχε πραγματοποιηθεί λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουγγαρία.

«Η επίσκεψη εκείνη την περίοδο δεν ήταν μόνο ανεπιτυχής», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σλοβένο πρόεδρο Ρόμπερτ Γκόλομπ στο Βερολίνο. «Μερικές μέρες μετά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκαν οι πιο σκληρές επιθέσεις από τον ρωσικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον αστικών υποδομών στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός Καγκελάριος εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει αντίστοιχη αντίδραση αυτή τη φορά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι ο Όρμπαν πραγματοποιεί το ταξίδι του χωρίς εντολή της ΕΕ και χωρίς συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ενόχληση εξέφρασε και ο Ρόμπερτ Γκόλομπ, ο οποίος δήλωσε: «Φοβάμαι ότι ο Βίκτορ Όρμπαν δεν παίζει για λογαριασμό της ομάδας της Ευρώπης εδώ και καιρό». Ο Σλοβένος πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν αναμένει κανένα όφελος ή πλεονέκτημα από την επίσκεψη, σημειώνοντας πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός ενεργεί κυρίως για το δικό του συμφέρον.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αναμένεται να έχει συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με αντικείμενο τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε πριν αναχωρήσει από τη Βουδαπέστη για τη Μόσχα.

Οι επαφές μεταξύ Πούτιν και Όρμπαν έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές, ακόμα και μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.