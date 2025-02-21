Οι ρωσικές αρχές εντείνουν τα μέτρα στα λιμάνια, που περιλαμβάνουν την πρόσληψη δυτών οι οποίοι θα πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα ύφαλα των πλοίων, ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές για την εμπορική ναυτιλία και τις υποδομές, σύμφωνα με επιστολή το περιεχόμενο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters.

Η επιστολή, που εκδόθηκε από το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας και την ομοσπονδιακή υπηρεσία θαλάσσιων και ποταμίσιων μεταφορών (ROSMORRECHFLOT), δίνει εντολή στους πλοιάρχους των θαλασσίων λιμένων να ενημερώνουν τους πλοιοκτήτες για το ότι σε όλα τα πλοία θα γίνονται επιθεωρήσεις για τον εντοπισμό ξένων αντικειμένων και εκρηκτικών κατά την άφιξη και τον ελλιμενισμό τους, που θα περιλαμβάνουν την χρήση δυτών και τηλεμετρικού εξοπλισμού για υποβρύχιους ελέγχους.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου, επισημαίνεται μια αυξημένη απειλή για την ασφαλή λειτουργία των υποδομών μεταφορών και των εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα και υψηλού κινδύνου εμπορεύματα.

Τρία πετρελαιοφόρα στη Μεσόγειο και ένα άλλο στη Βαλτική Θάλασσα έχουν υποστεί ζημιές από εκρήξεις που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα σε ξεχωριστά περιστατικά, με άγνωστα κίνητρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.